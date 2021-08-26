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巷仔內／為新北市議員選舉佈局　正國會、英系貌合神離

▲正國會辦公室幹部指出，目前傾向規劃台日混血的山田摩衣在板橋區參選議員。（圖／擷取山田摩衣臉書）
▲正國會辦公室幹部指出，目前傾向規劃台日混血的山田摩衣在板橋區參選議員。（圖／擷取山田摩衣臉書）

記者陳志仁／特稿

2021-08-26 09:25:07

新北市政府最近新增蔡畹鎣、呂家愷2位副發言人，遭解讀將循前新北市長朱立倫團隊副發言人葉元之、江怡臻的模式參選新北市議員，侯家軍儼然成形；而民進黨非新蘇系統也為議員的選舉佈局，正國會辦公室幹部表示，近日已與英系針對人選交換意見。

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▲正國會辦公室幹部表示，近日已與英系針對新北市的議員人選交換意見。（圖／記者陳志仁攝）
▲正國會辦公室幹部表示，近日已與英系針對新北市的議員人選交換意見。（圖／記者陳志仁攝）
正國會將推立法院長游錫堃幕僚山田摩衣、前台中市新聞局長卓冠廷、名嘴張銘祐3位新人在新北參選，而英系則由掛名立委羅致政的特助陳霖翰、黃琳搶灘；至於曾任英系新北市議員鍾宏仁服務處副主任多年的李宇翔，今年突然轉換跑道擔任立委趙天麟副執行長，並以湧言會新人之姿爭取議員的提名。

▲前台中市新聞局長卓冠廷（左）、名嘴張銘祐（右）都將角逐下屆的新北市議員。（圖／擷取卓冠廷臉書）
▲前台中市新聞局長卓冠廷（左）、名嘴張銘祐（右）都將角逐下屆的新北市議員。（圖／擷取卓冠廷臉書）
正國會辦公室幹部透露，原本希望前立委洪慈庸到土城、樹林、三峽、鶯歌區參選議員，無奈洪慈庸無意願，因此改由卓冠廷出馬角逐；此外，卓冠廷的父親是前鶯歌鎮代表會副主席卓建國、母親蘇麗雪是鶯歌陶藝老街首任的理事長，加上又是前交通部長林佳龍的子弟兵，評估勝選的機會頗大。

正國會辦公室幹部指出，目前傾向規劃台日混血的山田摩衣在板橋區參選，可望為正國會在新北再添一席的議員；至於以「台灣派隊」一員自詡，被黨徵召參選新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立委的名嘴張銘祐，無庸置疑地將再戰該區的議員，也不認同提名一男一女的策略。

地方人士認為，英系立委羅致政的特助陳霖翰、黃琳，分別在泰五林區及大新店區參選，但分別與湧言會李宇翔、正國會張銘祐競爭，出線的機率有難度；尤其，黃琳曾任蘇系台北市議員王閔生的助理，如今卻以羅致政特助之姿在新店跑基層，加上該區已經有連任七屆的蘇系資深議員陳永福，有違常理。

羅致政強調，助理非派系中的人，當上選民代後才有派系之分，且大新店區有一席的婦女保障名額，基於栽培年輕人，加上國策顧問黃承國的推薦，因此才推薦優秀的黃琳到大新店區來參選；尤其大新店區之前都是提名一男一女，也會向黨中央來建議與爭取，希望有機會能在大新店區多增一席的議員。

政壇人士分析，近來有人刻意放話正國會與英系在大新店區達成默契，聯手挑戰蘇系陳永福的傳聞更是荒謬，也淪為蘇系的笑柄；試問即便上演非新蘇對抗新蘇的戲碼，但手中已握有一手好牌的正國會，何必搬石頭砸腳呢？更何況各派系的決策委員都還沒定案，千萬不要把各派系的操盤手當作傻瓜！

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