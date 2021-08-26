我也要病毒溯源！中國致信譚德塞　要求調查美軍基地

中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭，8月24日致函世界衛生組織(World Health Organization, WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，內容提到，如果有關方面（美國）堅持認為不能排除新冠病毒從實驗室泄漏的可能性，那為了公平起見，也該對其有關機構展開調查。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-26 07:57:01
根據中國常駐聯合國代表團官網聲明，陳旭重申中方在新冠病毒溯源問題上的一貫立場，強調中國科學院武漢病毒研究所極不可能泄漏新冠病毒，這是中國與世衛溯源聯合研究報告得出的明確結論。如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，那就理應本著公平、公正的原則，也對美國德特里克堡基地(Fort Detrick)、北卡羅萊納大學(University of North Carolina)開展調查。
陳旭隨函附上2份文件，分別是《關於德特里克堡（美陸軍傳染病醫學研究所）的疑點》及《關於北卡羅來納大學巴里克團隊開展冠狀病毒研究情況》，並提交了逾2500萬名中國人民聯署要求調查德特里克堡基地的公開信。
中國外交部發言人汪文斌25日也表示，中國與世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，必須得到尊重和實施，如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平公正的原則，對美國德特里克堡基地，北卡羅來納大學開展調查。
汪文斌還聲稱，國際社會和美國民眾對於德堡基地相關活動的不合法、不透明、不安全早有嚴重關切，但對於這些問題，美方從未向國際社會和美國民眾交代清楚；至於北卡羅來納大學，美國一直污衊武漢病毒研究所的冠狀病毒研究引發新冠肺炎，實際上美國才是全球此類研究最大的資助者和實施方，特別北卡大學巴里克團隊是此類研究的權威，早就具備極其成熟的冠狀病毒合成及改造能力，只要調查巴里克團隊及其實驗室，完全可以澄清對冠狀病毒的研究有沒有、會不會產生新冠病毒。