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如何預防乳癌復發？ 醫籲：遵醫囑最重要

如何預防乳癌復發？ 醫籲：遵醫囑最重要
如何預防乳癌復發？ 醫籲：遵醫囑最重要

健康醫療網

2021-08-26 09:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】乳癌是目前女性盛行率第一的癌症，根據亞洲各國研究對比，台灣每年有約5000名患者身陷乳癌晚期與復發轉移之苦，其中荷爾蒙陽性患者佔大多數，約超過六成；「荷爾蒙受體」（HR）陽性且「第二型人類上皮細胞生長因子受體」（HER2）陰性型態約占七成。然而，對癌症患者來說，最大的希望不單是治療病況，更期待的是病情不再復發，不用承受巨大的心理負擔。

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乳癌分型有四類　精準治療打擊癌症

衛生福利部雙和醫院癌症中心趙祖怡主任表示，隨著醫學進步，乳癌分類愈來愈精細，主要分為管腔A型、管腔B型、HER2過度表現型、三陰性四種分子亞型。乳癌細胞的分類對於治療選擇相當重要，針對不同乳癌細胞的特性，醫師能提供不同的治療武器，包含抗荷爾蒙治療、標靶藥物治療、化學藥物治療等，精準地幫助患者打擊癌細胞。

早期發現與追蹤九成以上患者腫瘤不復發

癌細胞復發一直是許多乳癌患者不想面對的事實，趙祖怡主任指出，「早期發現」是乳癌治療最重要的第一步！治療策略首重癌細胞的根除，但根除後仍不能輕忽復發與轉移的風險，若能穩定追蹤檢查，第0至第2期的乳癌患者，不再復發的比例可高達90%以上。

荷爾蒙治療合併標靶提升存活率

趙祖怡主任表示，若確診為荷爾蒙受體陽性（HR+）/HER2受體陰性的轉移性患者，目前會選擇健保給付之CDK4/6抑制劑藥物，再搭配抗荷爾蒙治療，此治療組合可有效延長疾病無惡化存活期達25個月以上，治療期間須注意白血球低下、肝功能異常及腹瀉的副作用，但此類藥物組合較不會產生掉髮、噁心、嘔吐等副作用，能幫助患者維持較好的生活品質。

疫情趨緩防疫不鬆懈　回診遵醫囑為首要

疫情趨緩之際，除了保護自身安全之外，定期回診與治療相當重要。趙祖怡主任呼籲，若符合中央疫苗施打規定的患者，應盡快配合疫苗施打，且即便施打完兩劑疫苗仍不可鬆懈，應勤洗手、戴口罩、減少出入公共場所，更重要的是，遵醫囑，配合醫師的治療計畫，才能長期與乳癌抗戰。



資料來源：健康醫療網 如何預防乳癌復發？ 醫籲：遵醫囑最重要

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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