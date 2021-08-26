新州長改變計算方式　紐約新冠死亡數暴增1萬2千

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古莫離任前一天，紐約通報給美國疾病管制與預防中心(CDC)的累積死亡病例數約為4萬3400人，而霍楚上任後，州政府已將不同計算方法得出的死亡數據並列、公布；結果顯示，比古莫在任通報的數字多出約1萬2千人。
霍楚25日受訪時表示，透過這些資料公布，人們更可以確認州政府的數據，與美國CDC一致，民眾也有權利清楚、真實的了解所發生的事，無論是好是壞：「透明度將成為我治下的州政府標誌」。
報導指出，當紐約在2020年春季成為美國的疫情熱點時，古莫以每日密集召開防疫記者會、誓言帶領全州積極抗疫等方式，塑造出英雄的形象，並說服民眾紐約州的死亡率，特別是養老院居民死於新冠肺炎的比例，比其他州還要少；但他的批評者則一直指控他透過操縱統計數據提升自己的防疫成績。現在隨著修正數據曝光，恐讓古莫原本已受到重擊的政治聲望，再次大打折扣。
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