COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新州長改變計算方式　紐約新冠死亡數暴增1萬2千

▲紐約新任州長霍楚上任後，修改前任州長古莫對新冠肺炎死亡人數的認定標準，結果發現數據暴增約1萬2千例。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約新任州長霍楚上任後，修改前任州長古莫對新冠肺炎死亡人數的認定標準，結果發現數據暴增約1萬2千例。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-26 09:40:10

美國紐約州前任州長古莫(Andrew Cuomo)，因被指控對至少11名女子性騷擾，面臨彈劾，已於近日黯然辭職下台，而24日起接替的新任州長霍楚(Kathy Hochul)，上任首日就修改了州府核算新冠死亡病例的標準，死亡人數因此暴增1萬2千人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《美聯社》等外媒報導，古莫擔任紐約州長時，州政府公布的死亡人數，只限於經核酸檢測確診、在醫院、養老院和長期照護中心去世的病例，但沒有把未經核酸檢測的疑似死亡病例計入，也沒有算入在家中、收容所、監獄或身障人士照顧機構的死者。

古莫離任前一天，紐約通報給美國疾病管制與預防中心(CDC)的累積死亡病例數約為4萬3400人，而霍楚上任後，州政府已將不同計算方法得出的死亡數據並列、公布；結果顯示，比古莫在任通報的數字多出約1萬2千人。

霍楚25日受訪時表示，透過這些資料公布，人們更可以確認州政府的數據，與美國CDC一致，民眾也有權利清楚、真實的了解所發生的事，無論是好是壞：「透明度將成為我治下的州政府標誌」。

報導指出，當紐約在2020年春季成為美國的疫情熱點時，古莫以每日密集召開防疫記者會、誓言帶領全州積極抗疫等方式，塑造出英雄的形象，並說服民眾紐約州的死亡率，特別是養老院居民死於新冠肺炎的比例，比其他州還要少；但他的批評者則一直指控他透過操縱統計數據提升自己的防疫成績。現在隨著修正數據曝光，恐讓古莫原本已受到重擊的政治聲望，再次大打折扣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀