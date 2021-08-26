7月房貸、土建融餘額續創新高　惟房貸年增幅放緩

中央銀行昨(25)日公布7月全體銀行購置住宅貸款(房貸)及建築貸款(土建融)餘額統計，房貸餘額達8.452兆元、土建融餘額為2.656兆元，雙雙續創歷史新高，不過，7月房貸餘額年增率降至10.2%，受疫情和房地合一2.0上路影響，終止年增率連四個月上揚的走勢。
MoneyDJ理財網
2021-08-26 14:52:02
央行表示，7月房貸餘額增至8.452兆元，續創歷史新高，較上月增加453億元，月增金額遠低於6月的823.4億元及5月的772.62億元，年增率為10.2%，年增率終止連四月上揚走勢。央行官員表示，主因是7月房地合一2.0上路前，市場在6月即提前一波換手潮，加上5、6月國內疫情嚴峻使看屋人潮大減，房市交易量下滑，反映於7、8月的房貸統計，導致房貸餘額年增率趨緩。
另外，象徵建商推案信心指標的土建融餘額7月達2.656兆元，續創歷史新高，月增351億元，亦低於6月的月增389億元，但年增率則終止連五月下降趨勢、上揚至17.06%，增幅來到三個月高點。央行官員表示，7月土建融餘額年增率走揚主要是建商積極購地、申請土建融金額增加，推測原因可能是土地成本上漲，向銀行申貸的金額規模隨之增加。
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