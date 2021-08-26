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洪秀柱：別拿換柱攻擊朱立倫　因為你們通通都有份

▲前國民黨主席洪秀柱接受廣播專訪，談及換柱事件，她認為不是前主席朱立倫一個人的責任。（圖／POP radio提供）
▲前國民黨主席洪秀柱接受廣播專訪，談及換柱事件，她認為不是前主席朱立倫一個人的責任。（圖／POP radio提供）

記者余祥／台北報導

2021-08-26 10:30:39｜2021-08-26 10:30:48

國民黨前主席洪秀柱今（26）日接受廣播專訪，談及當年的「換柱」事件，洪秀柱直言，「現在大家不要拿換柱來攻擊張三、李四，因為你們通通都有份」。對於國民黨主席選舉，洪秀柱說她要保持中立，真的很怕一場選舉變成當年前總統馬英九跟前立法院長王金平之間的政爭，特別是幕僚間不要罵來罵去，都變仇人了。

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國民黨2015年提名洪秀柱為總統候選人，但後來又撤銷洪秀柱的提名，改由當時的黨主席朱立倫披掛上陣，對戰民進黨籍的總統候選人蔡英文，最後慘敗。這起事件被稱為「換柱事件」，讓參選國民黨主席的朱立倫備受黨內批評。

洪秀柱接受專訪談到這次的主席選舉，她說，4名候選人都是國民黨長期培養的人才，只是個領域不同，希望他們能君子之爭，每個人都有優點也都有罩門。

洪秀柱說，她知道今天專訪一定要問「換柱」，但換柱不是朱立倫一個人的事情，這是一拖拉庫的人，朱來看了她無數次，「柱柱姐啦、阿姨啦、主席啦，通通都叫了」，朱也一直表示歉意，她直說不必提了，就憑朱一個人沒那個膽子把她換掉，朱後面一大堆人，包含立委、馬英九，還有背後的推動者，她就不說了，「現在大家不要拿換柱來攻擊張三、李四，因為你們通通都有份」。

洪秀柱強調，她要替朱立倫講話，換柱不能只怪朱，換柱的主角是她，她從未怪過朱立倫，但她確實是有遺憾，若是她與民進黨的總統候選人蔡英文競選，兩個女人的戰爭多有趣，但她沒有怨恨，是這些她不願意加上「臭」或「死」字的男人們弄出來的。

至於此次國民黨主席候選人，除朱立倫外，還有現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中，以及彰化縣前縣長卓伯源，是否有考慮要挺誰？洪秀柱說，她中立，她知道自己的前副主席陳鎮湘幫朱立倫站台，但陳並不代表她，也不是她派去的，「他們每個人都要來見我，但我都不要見，來了見了都想照相，都要貼臉書，但我都不見」。

主持人詢問洪秀柱，是否支持理念相近的張亞中？洪秀柱說，她與張理念相近沒錯，但並沒有挺張。

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