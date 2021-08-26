洪秀柱：別拿換柱攻擊朱立倫　因為你們通通都有份

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洪秀柱接受專訪談到這次的主席選舉，她說，4名候選人都是國民黨長期培養的人才，只是個領域不同，希望他們能君子之爭，每個人都有優點也都有罩門。
洪秀柱說，她知道今天專訪一定要問「換柱」，但換柱不是朱立倫一個人的事情，這是一拖拉庫的人，朱來看了她無數次，「柱柱姐啦、阿姨啦、主席啦，通通都叫了」，朱也一直表示歉意，她直說不必提了，就憑朱一個人沒那個膽子把她換掉，朱後面一大堆人，包含立委、馬英九，還有背後的推動者，她就不說了，「現在大家不要拿換柱來攻擊張三、李四，因為你們通通都有份」。
洪秀柱強調，她要替朱立倫講話，換柱不能只怪朱，換柱的主角是她，她從未怪過朱立倫，但她確實是有遺憾，若是她與民進黨的總統候選人蔡英文競選，兩個女人的戰爭多有趣，但她沒有怨恨，是這些她不願意加上「臭」或「死」字的男人們弄出來的。
至於此次國民黨主席候選人，除朱立倫外，還有現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中，以及彰化縣前縣長卓伯源，是否有考慮要挺誰？洪秀柱說，她中立，她知道自己的前副主席陳鎮湘幫朱立倫站台，但陳並不代表她，也不是她派去的，「他們每個人都要來見我，但我都不要見，來了見了都想照相，都要貼臉書，但我都不見」。
主持人詢問洪秀柱，是否支持理念相近的張亞中？洪秀柱說，她與張理念相近沒錯，但並沒有挺張。