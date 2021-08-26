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吳宛容中醫師表示，纖維囊腫是最常見的良性乳房病變，好發於三十五歲至五十歲未停經的婦女。約每六人當中就有一人患有此症，其症狀主要為疼痛及腫塊或小結節，疼痛在月經來前最厲害，且腫塊會變大，在月經過後，疼痛減輕，腫塊也變得較小。一般認為此與荷爾蒙之作用有關，可能是動情激素或黃體的刺激，而使乳房產生之反應。臨床上除了哺乳婦女容易因為乳汁阻塞發生乳腺炎，或是退奶方式不對造成乳房腫塊，有些未婚未孕女性也會因不明原因產生乳房纖維囊腫。
荷爾蒙敏感體質 服用這些補品要小心
吳宛容醫師解釋，蜂王乳為純天然綜全性營養物質，對於皮膚與延緩老化確實是有幫助，但是問題是某些女性的體質本來就對女性荷爾蒙比較敏感，吃了過量的蜂王乳之後，常常有乳房纖維囊腫或是子宮肌瘤，子宮內膜不正常增生的情形。但是長時間大量喝豆漿、吃蜂王乳，也不可以立即停止服用，此舉可能造成身體雌激素波動過大，進而導致肥胖、食欲大增、情緒暴躁、腹痛、痛經等雌激素戒斷症候群，要慢慢減量才可以。
除了蜂王乳之外，月見草油、大豆異黃酮等內容物的保健食品，使用時應先諮詢醫師建，切勿自行服用，患者本身是屬於痰濕體質的女性，所以並不適合服用蜂王乳，雞精、人參、鹿茸等補氣食品。應先把體內的痰濕先排除，再做後續的補養。
不運動、嗜冷飲致氣血循環差 易發囊腫
中醫認為會出現纖維囊腫跟氣血循環有很大的關係，氣血循環差容易導致氣滯血瘀，於是就容易出現所謂的囊腫，此症狀通常見於缺少運動、嗜食冷飲、氣血虛弱及壓力大容易緊張之人，氣滯血瘀使乳房腺管不通結成小腫塊，惡化時更加膨脹擠壓組織。生理期來時更讓癰腫加大，病人更加覺得疼痛。
不論是何種原因導致的乳房硬塊、囊腫，中醫目前採取的治療方式除內服藥物外，還可以搭配針灸、藥薰、拔罐等外治法來改善。
良性纖維囊腫，除了服用中藥調理體質外，飲食上也需特別注意，吳宛容醫師提醒，因為此症的生長會受體內雌激素含量的影響，所以要減少攝食雌激素含量高的食物，此類食物大 多來自葷食，因為雞、豬、牛、羊等牲畜類於生長時皆餵食很多類似的荷爾蒙，此類含有類雌激素的食物攝取過多會使症狀惡化，若有服用避孕藥，此藥即是雌激素，也應諮詢醫師並告知體質決定是否停止服用。
資料來源：健康醫療網 吃太補誘發乳房纖維囊腫？ 中醫調理改善腫塊體質
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