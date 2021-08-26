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泰國公主：「本宮很辛苦」引熱議　平民怒批不知民間疾苦

▲（圖／擷取自泰國Vogue影片）
▲（圖／擷取自泰國Vogue影片）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-26 11:08:35

隨著新冠肺炎疫情爆發，各國陷入防疫難題，隨之引發的經濟困難、失業和弱勢族群問題，都讓各國政府十分苦惱。疫情仍然升溫的泰國，面臨民眾失業、店家倒閉和平民坐吃山空的窘境，此時泰國二公主希里萬納瓦瑞公主殿下（Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya）竟在設計師節目中說道：「本宮也很辛苦」，引發群情激憤。

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據悉，希里萬納瓦瑞公主殿下在上週播出的泰國Vogue的設計師節目中，聊到疫情下人民受苦，對此，二公主鼓勵人民，「(疫情下)大家很辛苦，本宮也很辛苦。但本宮相信大家還是要快樂，要與病毒共存 。本宮相信一切會好轉，我們可以難過，但不要難過太久，這不是世界末日，我們必須繼續工作。」

此言論直到本週都是熱門話題，原因在於泰國網友們認為她根本不懂民間疾苦。有泰國媒體將她當天上節目的日常穿著分析出總金額，包含ZARA的服飾、Vancleef手環、愛馬仕(Hermès)的絲巾，一共要價1,278,822泰銖。（目前泰銖約等同於新台幣）

▲有媒體將她當天上節目的日常穿著分析出總金額，包含ZARA的服飾、Vancleef手環、愛馬仕(Hermès)的絲巾，一共要價1,278,822泰銖。（目前泰銖約等同於新台幣）
▲有媒體將她當天上節目的日常穿著分析出總金額，包含ZARA的服飾、Vancleef手環、愛馬仕(Hermès)的絲巾，一共要價1,278,822泰銖。（目前泰銖約等同於新台幣）
穿著破百萬元的日常穿著，卻對連下一餐都不知道如何溫飽的平民說自己很辛苦，難怪會引起網友們生氣，痛批她錢多到不需要工作也不愁吃穿，是在｢辛苦｣什麼？但也有公主的粉絲出面護航，說她只是一時失言，網友們不需如此追究。

希里萬納瓦瑞公主殿下是泰國現任國王瓦吉拉隆功的小女兒，不但長相美麗又多才多藝，是瓦吉拉隆功的掌上明珠。她的母親是曾跟瓦吉拉隆功同居17年並誕下4子1女的女演員育瓦媞達（Yuvadhida Polprasrth）。瓦媞達是瓦吉拉隆功的第二任妻子，但結婚2年就被冠上「不忠」罪名而流放海外，4名王子被拔除王室繼承權，5人迄今都不被允許返回故鄉。

在同母手足裡唯一保有王室頭銜的希里萬納瓦瑞公主，可說是受盡萬千寵愛，尤其她投入時尚業，不但是知名的服裝設計師，同時擁有自己的服裝品牌，讓泰王感到相當驕傲，在許多公開場合都能拍到父女倆親暱的合照。不過近一兩年泰國示威民眾認為公主之所以能進時尚業且辦時裝秀，都是因為她長期揮霍納稅人的錢，因此抗議民眾辦過「街頭的伸展台」，用意為諷刺王室。

如對泰國系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《上流土豪打5針疫苗但平民打不到　泰國富翁發文炫耀惹眾議》以利了解。

▲在同母手足裡唯一保有王室頭銜的希里萬納瓦瑞公主，可說是受盡萬千寵愛。在許多公開場合都能拍到父女倆親暱的合照。（圖／翻攝自推特）
▲在同母手足裡唯一保有王室頭銜的希里萬納瓦瑞公主，可說是受盡萬千寵愛。在許多公開場合都能拍到父女倆親暱的合照。（圖／翻攝自推特）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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