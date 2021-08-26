修平科大應日系必修和太鼓 全台唯一修習日本傳統技藝
修平科技大學雖以工科聞名，但各科系為突顯文化，皆各自發展特色。以應用日語系為例，多年來推廣「日本傳統技藝─太鼓」有成，不僅校園重要活動，總能看到和太鼓團氣勢磅薄演出，響亮名氣，連校外活動都來邀請展演造勢，讓和太鼓隊彷如成了修平「親善大使」，展露精氣神合一的精湛鼓藝時，一併印證修平多元教學成績。
記者金武鳯/台中報導
2021-08-26 11:09:31
修平科大應用日語系推廣「日本傳統技藝─太鼓」，已行之有年，不只請來專業師資，指導大一新生鼓藝，也從課堂中了解和太鼓的相關歷史發展。修平應日系副主任黃義銓表示，和太鼓體驗安排在大一日本傳統技藝課程中，屬於必修課程，新生入學第一年，就能修習到和太鼓課程。
黃義銓說，日本有許多特殊樂器，像是三味線、琴、尺八等等，最有魄力及存在感的應該就是和太鼓了。和太鼓被稱為鬼太鼓，是一種原始打擊樂器。學生們透過和太鼓的學習，最能親自體驗日本文化的力與美，進而強化對應日系的向心力。
修平科技大學是全國大專院校中，唯一擁有和太鼓體驗及表演課程的學校，為了讓學生更瞭解日本傳統技能，曾特別邀請日本沖繩「中之町青年會」太鼓團進行交流，包括學習沖繩太鼓，欣賞精緻演出等，對參與交流的師生而言，是一場深刻豐富的文化體驗。
加入太鼓隊的洪同學表示，起初對於和太鼓並沒有太多認識，但在接觸和太鼓課程後，漸漸喜歡上打鼓帶來的震撼，也能深刻感受東方文化之美，應日系學生代代傳承，已發展成為特色指標。
原本有社交障礙的張同學，也分享學習和太鼓帶給她的轉變。她說，在學習太鼓過程中因逐漸建立自信，現在除了能坦然與大家分享心情，更在團隊中交到了許多志同道合朋友，終能自在融入大學生活中。