人生不想因「這件事」跌停？40熟男必看的漲停提案！

人生每個階段都應該幫自己設定目標，讓自己每天醒來，都有著源源不絕的動力向前邁進。40歲以上的熟男，普遍有著成熟穩重的魅力，尤其事業和社經地位都來到了新的里程碑，正當覺得可以稍稍鬆口氣時，如果在外貌上馬虎看待，很容易就遇到意想不到的跌停危機！近期日本的研究指出，熟男身上有著以往從未發現的未爆彈─伴隨年紀的增長，會漸漸散發出自己難以察覺的「熟男味」，這個無形殺手，會導致熟男們陷入「被不自主隔離」的危機中。對此NOWnews便實際走訪日系藥妝店街訪熟男們，聽聽40熟男們會遇到怎樣的人生跌停窘境？也透過專業皮膚科醫師的說明，一窺謎之「熟男味」的成因及解決妙招。





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▲醫師指出，清潔上可使用專門去除熟男味的洗沐產品，像是含有「植物黃酮類化合物」。（圖／資料照片）

× ▲醫師指出，清潔上可使用專門去除熟男味的洗沐產品，像是含有「植物黃酮類化合物」。（圖／資料照片）

▲40熟男們不乏出現了「存在感變低」、「身體出現變化」等警訊。（圖／資料照片）

× ▲40熟男們不乏出現了「存在感變低」、「身體出現變化」等警訊。（圖／資料照片）

什麼是「熟男味」? 京硯診所皮膚科醫師胡怡萱指出，男性35到40歲起，皮膚會容易散發自己都聞不出來的味道，這味道來自於「丁二酮」。「丁二酮」是汗水中的乳酸被細菌分解後的味道，有點像發酵過的乳製品，如果再混和皮脂分解後形成的中鏈脂肪酸，會有類似回鍋油的油臭味，這種味道最容易出現在頭部和後頸部。





▲40歲以上的熟男，普遍事業和社經地位都來到了新的里程碑。（圖／資料照片）

× ▲40歲以上的熟男，普遍事業和社經地位都來到了新的里程碑。（圖／資料照片）

▲來自日本的「LÚCIDO倫士度」去味洗髮沐浴組，添加獨家深層清潔配方以及植物黃酮類化合物。（圖／資料照片）

× ▲來自日本的「LÚCIDO倫士度」去味洗髮沐浴組，添加獨家深層清潔配方以及植物黃酮類化合物。（圖／資料照片）

可別再忽視小小的氣味問題，讓人生、工作正要起飛的40歲出現跌停危機，快改用熟男味專用的洗沐產品，為自己做好氣味管理，提升熟男的檔次吧！



