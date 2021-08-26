人生不想因「這件事」跌停？40熟男必看的漲停提案！
生活中心／綜合報導
2021-08-26 18:00:00
人生每個階段都應該幫自己設定目標，讓自己每天醒來，都有著源源不絕的動力向前邁進。40歲以上的熟男，普遍有著成熟穩重的魅力，尤其事業和社經地位都來到了新的里程碑，正當覺得可以稍稍鬆口氣時，如果在外貌上馬虎看待，很容易就遇到意想不到的跌停危機！近期日本的研究指出，熟男身上有著以往從未發現的未爆彈─伴隨年紀的增長，會漸漸散發出自己難以察覺的「熟男味」，這個無形殺手，會導致熟男們陷入「被不自主隔離」的危機中。對此NOWnews便實際走訪日系藥妝店街訪熟男們，聽聽40熟男們會遇到怎樣的人生跌停窘境？也透過專業皮膚科醫師的說明，一窺謎之「熟男味」的成因及解決妙招。
經過一輪街訪之後，可以發現40熟男們不乏出現了「工作無力感」、「存在感變低」、「身體出現變化」等警訊，也有民眾表示，為了提升人際關係、家庭地位的下降，會想透過健身、香水、面膜等保養品來增加吸引力。另外，更有人提到自己沒有狐臭汗臭，但在朋友、同事與家庭成員靠近時，還是會感受到對方保持距離的異樣。 事實上，這可能就是隱形的「熟男味」造成的!熟男味不是大家熟知的汗臭，也不是狐臭，更不是老人臭，它是一種聞過就難忘的微妙油耗味，好發於40世代的男性身上，而且最令人害怕的是，本人通常聞不到，旁人也不好意思告訴你，如果突然間覺得人緣默默跌停了，或許你正處於氣味危機之中。所以隨著年紀增長，男性更不能忽視身上的清潔與維護，否則小心令人聞之色變的「熟男味」纏上你。
什麼是「熟男味」? 京硯診所皮膚科醫師胡怡萱指出，男性35到40歲起，皮膚會容易散發自己都聞不出來的味道，這味道來自於「丁二酮」。「丁二酮」是汗水中的乳酸被細菌分解後的味道，有點像發酵過的乳製品，如果再混和皮脂分解後形成的中鏈脂肪酸，會有類似回鍋油的油臭味，這種味道最容易出現在頭部和後頸部。
醫師進一步提到，如果一整天都在冷氣房沒流汗，回家衣服換下之後，發現衣領還是有味道，或是每天使用的枕頭套，很常散發油油的味道，就可能正遭受熟男味的困擾。醫師建議還是要規律運動，讓汗腺排汗正常，飲食盡量清淡，漸少刺激性食物，在清潔上，可使用專門去除熟男味的洗沐產品，像是含有「植物黃酮類化合物」如甘草、桂皮萃取物與添加抑菌、抗菌配方的商品，都能改善熟男味。 在日本，保持氣味清新是相當重要的社交禮儀，所以也催生出許多針對「熟男」的商品，其中像是來自日本的「LÚCIDO倫士度」去味洗髮沐浴組，添加獨家深層清潔配方以及植物黃酮類化合物，能夠去除堆積的黏膩油脂，不添加合成香料，對頭皮、肌膚不造成負擔，打造乾淨無味的純粹狀態，不僅讓熟男回歸清新宜人，帶有涼感的洗沐體驗，也相當適用於夏日爆汗後的清潔。記住，當你發現自己可能有熟男味，先別急著用香水掩蓋；最好的方法是「先去味」、才不會混搭香氣，讓自己味道更複雜更尷尬！
可別再忽視小小的氣味問題，讓人生、工作正要起飛的40歲出現跌停危機，快改用熟男味專用的洗沐產品，為自己做好氣味管理，提升熟男的檔次吧！
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