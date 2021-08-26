第一批BNT印有復必泰　蔡壁如：歷史會記住民進黨擋疫苗

中央流行疫情指揮中心昨日指出，台積電與鴻海暨永齡基金會採購的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，送抵台灣。指揮中心也證實，此批疫苗原本是上海復星公司要代理銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有「復必泰」的品名，瓶身上有復星醫藥等中文字樣。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如今（26）日表示，歷史會記住民進黨為了標籤擋疫苗進口。

我是廣告 請繼續往下閱讀