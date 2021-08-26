第一批BNT印有復必泰 蔡壁如：歷史會記住民進黨擋疫苗
中央流行疫情指揮中心昨日指出，台積電與鴻海暨永齡基金會採購的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，送抵台灣。指揮中心也證實，此批疫苗原本是上海復星公司要代理銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有「復必泰」的品名，瓶身上有復星醫藥等中文字樣。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如今（26）日表示，歷史會記住民進黨為了標籤擋疫苗進口。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-26 11:58:09
行政院今日將公布「振興五倍券規劃方向」，民眾黨立院黨團上午針對五倍券舉行記者會提出建言，蔡壁如表示，中央對於各行各業的開放指引餛飩不明，有的要讓地方政府做決定、有的卻仍關閉，例如KTV與桌遊，甚至有的餐廳因為要設梅花座與隔板，而不願開放。
蔡壁如也指出，民生經濟積弱不振主因是疫苗覆蓋率不足，我國第一劑施打率大概只有4成、第二劑只有3%多，因應變種病毒，國際都在討論施打第三劑疫苗，打第三劑才能擋抗變種病毒突破性感染，真正要振興經濟要提高疫苗覆蓋率，民眾才敢出門、敢消費。
話鋒一轉，蔡壁如指出BNT疫苗月底將進來台灣，可是疫苗有一些標籤問題，「歷史會記下這一事件，過去民進黨某些人為了標籤認知作戰，去擋對國人健康生命好的疫苗進口！」BNT疫苗前幾天才拿到美國FDA（食品藥物管理局）完整藥證，她呼籲要真正振興要提高疫苗覆蓋率，政府要協助民間好好讓疫苗進來。
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