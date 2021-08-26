中國管網遊防兒少沉迷　租售成人帳號成灰色產業

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在官方點名後，以騰訊為首的中國多家遊戲企業，陸續宣布將加強未成年者保護措施，包含嚴格落實未成年帳號實名制、限制未成年用戶上線時間、清查可疑帳號、未滿12歲的使用者禁止在遊戲內消費等。
然而，上有政策，下有對策，據新京報報導，防沉迷機制最大的挑戰是「帳號真實使用者的身份識別」。在高壓管制之下，催生的灰色產業，就是向未成年人租售已經經過實名制認證的成人帳號。
租售遊戲帳號的情況雖然隨著網路遊戲發展，已經行之有年，然而報導提到，從8月上旬開始，電商平台和社交軟體上，向未成年人租售成人實名制帳號的情況越來越多。
據報導，這些賣家以「無時間限制」等廣告語，吸引未成年玩家，只要付款，就能獲得成人實名認證的帳號，遊玩時間、儲值金額與遊戲內消費不再受到防沉迷系統限制。而且針對有些遊戲中設置的臉部辨識系統，更有專人協助破解。
在有利可圖的情形之下，不僅有人出售自己的閒置帳號，更有工作室、團隊系統化的養帳號、買賣帳號，儼然一個完整的產業鏈。
報導引述一名熟悉產業生態的業內人士透露，電商平台上的帳號交易只是冰山一角，更多買賣會通過遊戲交易網站進行，「大型帳號批發商手中存有上百萬個遊戲帳號，他們通過遊戲交易網站出售給小型代理商牟取暴利，一些電商平台上的小號商也會向他們批量買號，一次性買三、五千個帳號。」
中國社會科學院大學互聯網（網路）法治研究中心執行主任劉曉春坦言，未成年人取得成年人實名認證帳號進入遊戲後，防沉迷系統便難以全面監管。因此，除了國家立法、行業守法外，家長應加強引導，多陪伴孩子參加有益身心健康的娛樂活動，有了更多選項後，才更有可能不再沉迷網路遊戲。（編輯：繆宗翰）1100826