打高端被網友酸「沒掛掉算走運」　孟慶而高EQ反擊

「孟子第73代孫女」孟慶而日前在臉書分享施打完高端疫苗的心得與身體狀況，卻有網友在留言處狠酸她「沒掛掉算妳走運」，孟慶而看見後展現高EQ回應對方，引起討論。

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孟慶而在臉書分享施打完高端疫苗的身體狀況，提到：「幾乎不痛，目前手有點痠麻，小疲倦，其他無大礙。準備先來小睡一下。」也透露，打高端疫苗不代表她選邊站，單純因為高端開放的年齡層廣，「其他兩種施打年齡層偏大，所以我選擇不挑，三種都好，讓更多被限制的族群去指定他們能打的，結果如大家所見，我被分派到打高端疫苗，我OK。」

▲孟慶而在臉書分享施打高端疫苗後的身體狀況。（圖／翻攝孟慶而臉書）

不過卻因為施打高端疫苗一事，讓不少孟慶而的粉絲喊要退追，讓她有點無奈的表示，希望大家不要過度解讀，「沒事沒事，只有健康平安才是大事，大家也別擔心我。」

一番正面言論卻引來一名網友嗆聲留言：「沒掛掉算妳走運。」讓一向好脾氣的孟慶而義正辭嚴的回應該名網友：「我不常說難聽話，但可以的話，希望你不要追蹤我，也不用費心費時間留言囉！我OK，但這種話我爸爸、公婆、我老公看了不OK」、「另外，不論你打哪種疫苗，我都衷心希望你平安健康喔！」

▲孟慶而高EQ回應網友的詛咒。（圖／翻攝孟慶而臉書）

此外，