打高端被網友酸「沒掛掉算走運」　孟慶而高EQ反擊

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不過卻因為施打高端疫苗一事，讓不少孟慶而的粉絲喊要退追，讓她有點無奈的表示，希望大家不要過度解讀，「沒事沒事，只有健康平安才是大事，大家也別擔心我。」
一番正面言論卻引來一名網友嗆聲留言：「沒掛掉算妳走運。」讓一向好脾氣的孟慶而義正辭嚴的回應該名網友：「我不常說難聽話，但可以的話，希望你不要追蹤我，也不用費心費時間留言囉！我OK，但這種話我爸爸、公婆、我老公看了不OK」、「另外，不論你打哪種疫苗，我都衷心希望你平安健康喔！」
此外，據疾管署資料顯示，高端疫苗適合20歲以上接種，劑次為2劑，間隔28天，對疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予施打，最常見副作用為注射部位疼痛、壓痛或紅腫，建議可適度冰敷，但不要揉抓接種部位，其他不良反應通常呈現輕度或中等強度，大部分於接種後7日內觀察到緩解或消失。
如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。