又見醫療暴力　男子攻擊騷擾護理師

昨（25）日晚間，高雄市一名年約48歲的朱姓男子因身體不適至前鎮區某間醫療診所就醫，因該男子未帶健保卡，於是先在診所置放押金，返回家裡拿健保卡換押金，未料，朱姓男子晚間8點半再度出現時就一身酒氣，不停言語威脅，還做勢要攻擊病人及護理師，所內人員見狀壓制朱男，朱男事後也被警方依醫療法第106條送辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-26 11:45:57
朱男一身酒味回到診所要拿回押金，還在現場大聲叫囂、胡言亂語，蔡姓護理師驚覺到該男子以前也曾至診所言語騷擾診所醫護及看診病人，便緊急通知先生及小孩前來幫忙留意朱姓男子言行舉止，正當蔡姓護理師幫黄姓病人打針治療時，朱姓男子不分青紅皂白向該病人拉扯、叫囂，並做勢要攻擊該病人及護理師，同時還不斷有言語騷擾等情緒失控行為。
因朱男已經妨害護理師執行醫療行為，診所內人員見狀一邊報警，一邊趁男子不注意，蔡姓護理師的先生、小孩及黄姓病人一同上前壓制朱男，同時大批警力趕到控制現場，將朱姓男子帶返派出所查處，同時對朱男施以酒精測試，呼氣值高達1.23毫克。
雖然相關當事人對於朱男不理性之行為均表示不予追究，但警方對於維護社會治安之責任責無旁貸，不容許醫療暴力行為發生，全案依醫療法第106條「對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者」移送法辦。