快訊／9月登記10月初領！五倍券使用期限至明年4月30日

行政院今（26）日召開院會，會中國發會針對「振興五倍券規劃方向」報告後定案，五倍券將於9月下旬登記預約，10月上旬領取使用，使用期限預計至2022年4月30日。

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國發會表示，相較去年三倍券，今年振興五倍券有額度加碼、強化數位、助小商家等三大特色。行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率5.88%，將創11年來新高，惟內需產業仍受疫情衝擊，經考量評估，今年五倍券民眾免付1000元，讓全民共享經濟成長。

今日國發會綜整各部會規劃，提出整體振興五倍券方向，延續三倍券成效，並檢討改善，以及採納各界意見，提出「限期消費」、「循環使用」、「誘發加碼」之整體振興措施規劃思維，並以配套措施鼓勵民眾選擇數位券，減少實體券領取，可避免群聚，並降低行政成本。同時提供單一平台，方便民眾上網登記部會提出的加碼振興措施，享受更多優惠。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，五倍券預計9月下旬登記預約，若選擇紙本就預定、選擇數位就綁定，並在10月上旬領取使用，期限至2022年4月30日。

行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在院會中表示，今天看到因為變種病毒肆虐，COVID-19疫情一波未平一波又起，許多國家確診飆新高，現在封城甚至禁止出入，台灣在全體國人配合政策下，昨天0確診，短短90天內第二次防疫成功。看到這段時間變種病毒流入境內，內需市場、小商家、夜市、百貨都受到很大衝擊，當全體國人防疫成功的此時，政府用最大誠意、努力及經費預算，要推出五倍券，這也是因總統蔡英文裁示，在去年三倍券基礎上，更精進、更擴大，能夠帶動更多的經濟刺激。

蘇貞昌說，限時使用的五倍券盼達到振興目的，而其中要讓數位券更好用，所以開放共同綁定、擴大支付工具，另也設計識別標章，讓店家能夠辨識，以讓消費者同享紙本券優惠。經濟部也將提出補助小商家、設置補助電子支付系統等。他也說，此次依然排除國外電商，對國內營業明顯成長的電商，也會列出不適用的電商名單。