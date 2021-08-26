五倍券全民免費領　民眾黨團仍呼籲「排富」發現金

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邱臣遠表示，三倍券的印製、分裝跟配送費用加起來達到11億5,700萬元，比原本估計的多了整整4億多，若把五倍券拆成更小面額，那不是要花更多印製費用去印只能用一次的消費券？這十幾億的行政費用如果以政府補助每人5,000來算的話，拿去排富發現金可以發給超過23萬民眾。
邱臣遠強調，行政院長蘇貞昌聲稱五倍券在商家推出優惠、加碼措施後會「長高長胖」，但有辦法加碼的是商場、連鎖企業等大型通路，路邊攤、麵店等小商店根本無力加碼優惠，且發行五倍券的時間正好碰上百貨週年慶、中秋節，在大型通路鋪天蓋地的廣告跟加碼優惠方案面前，許多小商家對於振興大餅是「看的到吃不到」，蔡政府聽得見小型商家的哀號嗎？
立委蔡壁如表示，去年三倍券成效令人存疑，蘇貞昌院長稱三倍券有1352億元的經濟效益，但早就被審計部打臉，而國發會委託中經院、台經院各自根據50%到90%不等的替代比例，計算出的經濟效益在339億到1,000億之間，落差非常大，顯示行政院根本無法精準估計三倍券帶來的經濟效益，也無法評估替代效果，所以經濟部自行評估的千億效益，根本就是「膨風、吹牛」
蔡壁如強調，去年各部會發行的藝FUN券、動滋券、農遊券、客庄券等振興券因為平台不同，造成極大的數位落差，有能力綁定數位券的就會去進一步申請各部會加碼，有些年長者覺得麻煩就乾脆不用，造成排擠效應。雖然政府推動數位化的方向正確，但應該加強平台整合，且台灣電子支付推動速度緩慢，疫情危機就是最好轉機，政府應該建立發現金的數位平台，讓民眾自己選擇現金要怎麼發，並連結到電子錢包，發展成台灣應對極端災害的基礎設施。
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