COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

五倍券亮相！各部會振興券也加碼　六大QA看這裡

▲行政院26日公布五倍券相關發放時程，民眾最快在9月下旬就能登記預約。（圖／行政院直播）
▲行政院26日公布五倍券相關發放時程，民眾最快在9月下旬就能登記預約。（圖／行政院直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-26 12:19:34｜2021-08-26 13:09:35

行政院今（26）日宣布五倍券方案，希望能透過振興措施來提振國內疫後經濟，除了五倍券外，其他部會推出的加碼優惠如藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券延續並擴大優惠，另外還多了「好食券」、「國旅券」、「i原券」以及「地方創生券」，初步規劃各部會的加碼券合計超過1300萬份來讓民眾抽籤。《NOWnews今日新聞》特別整理五倍券與各部會加碼券供讀者參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀

五倍券預約、發放時間？

振興五倍券將在今年9月下旬開始登記預約、10月上旬領取使用。


五倍券如何領取？

根據規劃，五倍券將會採取數位和紙本兩種登記管道。「數位個人綁定」可透過數位支付業者網頁或APP；「數位共同綁定、紙本預定」可透過五倍券官網、超商Kiosk登記，只要插入健保卡身份認證、資料檢核即可；「紙本預約」則是透過中華郵政預約網頁登記，需要輸入身分證號碼與手機號碼。

▲五倍券可透過數位與紙本方式進行登記。（圖／行政院）
▲五倍券可透過數位與紙本方式進行登記。（圖／行政院）

五倍券要錢嗎？

去年三倍券由政府出2000元，民眾出1000元的方式取得，今年五倍券，採用全民共享經濟成長，民眾免付1000元，等於政府全額支付5000元，來帶動民眾加碼消費，同時強化數位避免群聚，以降低行政成本。


五倍券使用時間？

五倍券在10月上旬領取後，可使用至111年4月30日。


店家該如何兌領五倍券？

有統一編號商家，可至指定銀行、郵局、農漁會信用不等金融機構兌領；無統一編號的商家如夜市、攤販，需委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。自營作業者有在職業工會加保者，則至八大公股銀行兌領。


今年還有其他部會推出的加碼券嗎？

今年除了將三倍券放大成五倍券外，也延續去年由文化部推出的藝Fun券、農委會推出的農遊券、教育部推出的動滋券、客委會推出的客庄券，此外，還新增原民會的「i原券」、經濟部的「好食券」、交通部的「國旅券」、國發會的「地方創生券」，合計超過1300萬份的加碼券，民眾可至共通平台參加抽籤，享用雙重優惠。

一、藝Fun券

可使用在藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等，逾 1萬家。文化部初步規劃仍以600元為面額，電子、紙本形式都有，不過總發行預算及份數將比去年多。

二、農遊券

可使用在休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等10大類。農委會稱面額將比去年的250元還高且數字很「吉祥」，不過細節仍在討論未公開，目前規劃會朝向配合五倍券來推出。

三、動滋券

可使用在運動場館、看比賽相關服務之店家或是購買運動用品。體育署去年推出面額500元的電子票券動滋券，採先登記後抽籤的方式，今年則傾向搭配五倍券做加碼優惠。

四、客庄券

可至「客庄券指定店」標章之餐廳、民宿、藥局及零售商店消費。客委會去年推出28萬份每人800元的「浪漫客庄旅遊券」，今年細節尚未露出。

五、i原券（今年加碼）

由原民會規劃推出，民眾可至手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家消費。

六、好食券（今年加碼）

由經濟部規劃推出，民種可持好食券於餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等消費。

七、國旅券（今年加碼）

由交通部規劃推出，有別於去年的「安心旅遊補助」，今年將以國旅券的加碼券方式推出，採用兩部分適用，一為提供給旅行社團客使用、一為個別對自由行旅客做優惠。

八、地方創生券（今年加碼）

由國家發展委員會規劃推出，有關地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡可使用。國發會主委龔明鑫在記者會上補充，地方創生屬於國發會輔導範圍，加上院長蘇貞昌指示要照顧到地方性產業發展，目前這些店家約有7.800家，領取以抽籤方式來進行。

九、公股銀行（今年加碼）

財政部提供台灣Pay合作商店家，只要有綁定公股銀行相關信用卡，人人有份。

十、中華郵政（今年加碼）

交通部同樣不限店家，非採用抽籤方式，只要有綁定郵局推出的卡別，就能馬上擁有加碼回饋。

▲各部會加碼振興券。（圖／行政院）
▲各部會加碼振興券一覽表。（圖／行政院）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀