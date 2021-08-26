五倍券亮相！各部會振興券也加碼　六大QA看這裡

五倍券預約、發放時間？
振興五倍券將在今年9月下旬開始登記預約、10月上旬領取使用。
五倍券如何領取？
根據規劃，五倍券將會採取數位和紙本兩種登記管道。「數位個人綁定」可透過數位支付業者網頁或APP；「數位共同綁定、紙本預定」可透過五倍券官網、超商Kiosk登記，只要插入健保卡身份認證、資料檢核即可；「紙本預約」則是透過中華郵政預約網頁登記，需要輸入身分證號碼與手機號碼。
五倍券要錢嗎？
去年三倍券由政府出2000元，民眾出1000元的方式取得，今年五倍券，採用全民共享經濟成長，民眾免付1000元，等於政府全額支付5000元，來帶動民眾加碼消費，同時強化數位避免群聚，以降低行政成本。
五倍券使用時間？
五倍券在10月上旬領取後，可使用至111年4月30日。
店家該如何兌領五倍券？
有統一編號商家，可至指定銀行、郵局、農漁會信用不等金融機構兌領；無統一編號的商家如夜市、攤販，需委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。自營作業者有在職業工會加保者，則至八大公股銀行兌領。
今年還有其他部會推出的加碼券嗎？
今年除了將三倍券放大成五倍券外，也延續去年由文化部推出的藝Fun券、農委會推出的農遊券、教育部推出的動滋券、客委會推出的客庄券，此外，還新增原民會的「i原券」、經濟部的「好食券」、交通部的「國旅券」、國發會的「地方創生券」，合計超過1300萬份的加碼券，民眾可至共通平台參加抽籤，享用雙重優惠。
一、藝Fun券
可使用在藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等，逾 1萬家。文化部初步規劃仍以600元為面額，電子、紙本形式都有，不過總發行預算及份數將比去年多。
二、農遊券
可使用在休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等10大類。農委會稱面額將比去年的250元還高且數字很「吉祥」，不過細節仍在討論未公開，目前規劃會朝向配合五倍券來推出。
三、動滋券
可使用在運動場館、看比賽相關服務之店家或是購買運動用品。體育署去年推出面額500元的電子票券動滋券，採先登記後抽籤的方式，今年則傾向搭配五倍券做加碼優惠。
四、客庄券
可至「客庄券指定店」標章之餐廳、民宿、藥局及零售商店消費。客委會去年推出28萬份每人800元的「浪漫客庄旅遊券」，今年細節尚未露出。
五、i原券（今年加碼）
由原民會規劃推出，民眾可至手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家消費。
六、好食券（今年加碼）
由經濟部規劃推出，民種可持好食券於餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等消費。
七、國旅券（今年加碼）
由交通部規劃推出，有別於去年的「安心旅遊補助」，今年將以國旅券的加碼券方式推出，採用兩部分適用，一為提供給旅行社團客使用、一為個別對自由行旅客做優惠。
八、地方創生券（今年加碼）
由國家發展委員會規劃推出，有關地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡可使用。國發會主委龔明鑫在記者會上補充，地方創生屬於國發會輔導範圍，加上院長蘇貞昌指示要照顧到地方性產業發展，目前這些店家約有7.800家，領取以抽籤方式來進行。
九、公股銀行（今年加碼）
財政部提供台灣Pay合作商店家，只要有綁定公股銀行相關信用卡，人人有份。
十、中華郵政（今年加碼）
交通部同樣不限店家，非採用抽籤方式，只要有綁定郵局推出的卡別，就能馬上擁有加碼回饋。