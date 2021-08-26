五倍券亮相！各部會振興券也加碼　六大QA看這裡

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▲五倍券可透過數位與紙本方式進行登記。（圖／行政院）

可使用在藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等，逾 1萬家。文化部初步規劃仍以600元為面額，電子、紙本形式都有，不過總發行預算及份數將比去年多。





二、農遊券





可使用在休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等10大類。農委會稱面額將比去年的250元還高且數字很「吉祥」，不過細節仍在討論未公開，目前規劃會朝向配合五倍券來推出。





三、動滋券





可使用在運動場館、看比賽相關服務之店家或是購買運動用品。體育署去年推出面額500元的電子票券動滋券，採先登記後抽籤的方式，今年則傾向搭配五倍券做加碼優惠。





四、客庄券





可至「客庄券指定店」標章之餐廳、民宿、藥局及零售商店消費。客委會去年推出28萬份每人800元的「浪漫客庄旅遊券」，今年細節尚未露出。





五、i原券（今年加碼）





由原民會規劃推出，民眾可至手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家消費。





六、好食券（今年加碼）





由經濟部規劃推出，民種可持好食券於餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等消費。





七、國旅券（今年加碼）





由交通部規劃推出，有別於去年的「安心旅遊補助」，今年將以國旅券的加碼券方式推出，採用兩部分適用，一為提供給旅行社團客使用、一為個別對自由行旅客做優惠。





八、地方創生券（今年加碼）





由國家發展委員會規劃推出，有關地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡可使用。國發會主委龔明鑫在記者會上補充，地方創生屬於國發會輔導範圍，加上院長蘇貞昌指示要照顧到地方性產業發展，目前這些店家約有7.800家，領取以抽籤方式來進行。





九、公股銀行（今年加碼）





財政部提供台灣Pay合作商店家，只要有綁定公股銀行相關信用卡，人人有份。





十、中華郵政（今年加碼）





交通部同樣不限店家，非採用抽籤方式，只要有綁定郵局推出的卡別，就能馬上擁有加碼回饋。



