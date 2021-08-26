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預防皮蛇上身怎麼做？　高風險群「關鍵作法」以科學斬蛇

預防皮蛇上身怎麼做？　高風險群「關鍵作法」以科學斬蛇
預防皮蛇上身怎麼做？　高風險群「關鍵作法」以科學斬蛇

健康醫療網

2021-08-26 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】帶狀皰疹是由「水痘–帶狀皰疹病毒」所引發，主要藉由皮膚直接接觸、飛沫或空氣而傳染。小時候若曾感染水痘後康復，病毒可能會躲在神經節中，逃避免疫系統的攻擊，當年紀增長或因疾病、壓力導致免疫力低下之際，病毒就容易活化，造成復發。由於帶狀皰疹患者發病時身上會長出密集帶狀排列的紅斑、小水泡，故俗稱為「皮蛇」。

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民俗療法斬皮蛇　當心病況不斷惡化

食藥署指出，有些民眾在帶狀皰疹發病時，會嘗試民俗療法「斬蛇」，但目前尚無文獻研究指出此民俗療法能夠治療帶狀皰疹，且使用錯誤的治療方式，不僅可能使傷口感染，還會延遲治療時間，讓病情更加惡化。

高風險族群接種疫苗　預防皮蛇纏身

為避免皮蛇纏身，高風險族群可至醫院接受醫師諮詢，選擇接種1劑帶狀疱疹疫苗進行「科學斬蛇」，目前疾病管制署建議50歲以上民眾可施打自費疫苗。該疫苗屬活性減毒疫苗，可提高水痘-帶狀疱疹病毒特異性免疫力，預防帶狀疱疹及其併發症。

不過，若本身為慢性病患者或正在接受治療者，建議與醫師討論，依自身的免疫能力、用藥狀況等，再評估是否適合施打。

我國疫苗管理嚴謹　可安心施打

食藥署強調，我國的疫苗管理與歐美等先進國家一致，疫苗上市前經食藥署查驗登記，核給許可證，並依「生物藥品檢驗封緘作業辦法」採取逐批檢驗通過後始得放行，經食藥署國家實驗室檢驗合格之產品，會於產品外盒加貼「藥物檢查證」供識別，再供應至各大醫療院所使用，以維持疫苗品質。



資料來源：健康醫療網 預防皮蛇上身怎麼做？　高風險群「關鍵作法」以科學斬蛇

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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