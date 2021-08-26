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食藥署指出，有些民眾在帶狀皰疹發病時，會嘗試民俗療法「斬蛇」，但目前尚無文獻研究指出此民俗療法能夠治療帶狀皰疹，且使用錯誤的治療方式，不僅可能使傷口感染，還會延遲治療時間，讓病情更加惡化。
高風險族群接種疫苗 預防皮蛇纏身
為避免皮蛇纏身，高風險族群可至醫院接受醫師諮詢，選擇接種1劑帶狀疱疹疫苗進行「科學斬蛇」，目前疾病管制署建議50歲以上民眾可施打自費疫苗。該疫苗屬活性減毒疫苗，可提高水痘-帶狀疱疹病毒特異性免疫力，預防帶狀疱疹及其併發症。
不過，若本身為慢性病患者或正在接受治療者，建議與醫師討論，依自身的免疫能力、用藥狀況等，再評估是否適合施打。
我國疫苗管理嚴謹 可安心施打
食藥署強調，我國的疫苗管理與歐美等先進國家一致，疫苗上市前經食藥署查驗登記，核給許可證，並依「生物藥品檢驗封緘作業辦法」採取逐批檢驗通過後始得放行，經食藥署國家實驗室檢驗合格之產品，會於產品外盒加貼「藥物檢查證」供識別，再供應至各大醫療院所使用，以維持疫苗品質。
資料來源：健康醫療網 預防皮蛇上身怎麼做？ 高風險群「關鍵作法」以科學斬蛇
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