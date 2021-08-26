黑水創辦人發逃難財！飛出喀布爾機位 一個開價18萬元
塔利班組織接管阿富汗之後，當地接連湧現逃難潮，喀布爾國際機場外聚集了大量民眾，都想盡早逃離阿富汗，然而各國撤僑班機有限，商業航班基本上也已停飛，加上前往機場的道路設有重重障礙，想盡快離開並不容易。有外媒引述消息來源，黑水公司(Blackwater Worldwide)創辦人兼軍事承包商普林斯(Erik Prince)，有意針對從喀布爾起飛的疏散包機，徵收一個位置6500美元的費用，折合新台幣約18萬，挨批是利用阿富汗人道危機，意圖再賺一筆。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-26 12:22:41｜2021-08-26 12:26:50
綜合《華爾街日報》、《商業內幕》等外媒報導，普林斯表示，這筆費用包含讓旅客得以進入機場，以及搭乘航班離開，但若乘客需要先從首都市區內前往機場，他的收費就會更昂貴。
普林斯創立的私人軍事承包商黑水公司，以營利為目的，在戰爭領域的商業行為一直飽受爭議。2014年，4名黑水承包商才因2007年在巴格達的尼蘇爾廣場殺害了14名伊拉克平民而被定罪。
包含《紐約時報》中南美及加勒比地區分社社長哈比(Maria Abi-Habib)在內，許多人都批評普林斯的牟利行為，把人們的絕望情緒利用到極致。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)被問到此事時回應道，不覺得任何一個有良心的人，會致力用人民的苦惱與痛楚來獲利。
與此同時，非營利組織、許多公私團體都仍在設法撤離自家公民和急需幫助的阿富汗人，但其中部分人士因無法順利通過塔利班的檢查站，導致有些包機離開喀布爾時，甚至還有數十個空位。
報導並指出，為了讓美軍有時間在8月31日撤軍期限前，關閉在喀布爾國際機場的業務，加上美國和塔利班都沒有延後撤離期限的打算，各國撤僑的程序預計只能到27日，能否在這麼短的時間內就完成撤僑已是一大問號，更無須提幫助阿富汗人民，拜登的決定也再度引發民主、共和兩黨的批評聲浪。