名家論壇》錢震宇／誰讓網路成為霸凌國度

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為何說這是刻意的網路攻擊，因為一般網友在網路上看到與自己意見不同的留言，即便不滿，頂多按個怒或回個一兩句；但有網友去把柯文哲說過有關動物的不當語言整理集結起來，而且在這麼短的時間po上網、作圖，有系統、有脈絡的放到各個討論社群上，這就絕對不是一般網友。
因為立場不同、因為抨擊綠營，所以網軍出征，民粹攻擊。這樣的情況，同樣發生在2014年的台北市長選舉，而使出這樣抹黑攻擊、惡質霸凌網軍戰術的正是柯文哲及其背後的綠營勢力。
當時柯營樂此不疲、屢屢出手，因為有效、因為省力、因為可以貼標籤、因為可以不談政見。
舉例來說，有人在PTT版上放消息，說連陣營今天早上辦活動搞特權封路，讓他被堵：事實上當天根本沒有活動，也沒有這件事。或是半夜在PTT版上P圖，或造謠「別讓勝文不開心」，經過一晚發酵，傳遍各大論壇、社群，電子媒體一早再開始跟一遍，然後來問當事人回應。
連勝文被霸凌的例子太多太多，我不用贅述，柯文哲全都知道。所以這次柯文哲被民進黨如法炮製網路霸凌，我一點都不覺得意外，也絲毫不會同情，因為這就是柯當時的作法。
當連勝文遭到網路霸凌時，身為對手的柯文哲非但沒有約束陣營，出面制止，反而用一種「不關我事」、「我是聽說」、「是支持者做的也不是我做的」態度卸責，變相鼓勵、支持或贊成這種網路霸凌的政治攻擊手法，反正最後拿到好處就好，過程怎樣不重要。
柯文哲是網路霸凌的受益者，所以不用抱怨，更無須感嘆，這些半夜發文的人之前選舉就是在幫你做同樣的事情！你會感嘆現在解釋再多都沒有用、講再多都沒有媒體報、大家對你不公平、外界都捕風捉影，然而這樣的政治汙泥文化不也是你帶起的嗎？
我其實不關心柯文哲，我只關心網路社群已經回不去了，根本沒有純淨的公共議題討論空間，上頭只剩下1450跟1450要帶的話題，「非我族類，其心必異」，對立激化的情緒愈發嚴重。
一名施打高端疫苗後猝死的作家，臉書湧入了霸凌言語，立場不同者在死者臉書上互酸，對家屬造成莫大傷害，看了真的很難過。
掌權的蔡政府不制止，放任網軍繼續出擊，讓網路的環境中佈滿了仇恨與猜忌，你我互相廝殺，社會最終只會出現更多的悲劇而已。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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