五倍券不強制找零　龔明鑫：將規劃不適用電商名單

我是廣告 請繼續往下閱讀
龔明鑫說，雖然有規定不可找零，但其實主要是消費者不能硬性要求商家要找零，但如果商家基於便利性願意小額兌換，政府尊重。他也提到，經濟部會透過相關計畫，讓小商家或小攤商數位量能提升，若使用數位券，就沒有找零問題。後續加碼也都是從數位券著手，這也都對小攤商、夜市有很大的幫助。
至於領取範圍，龔明鑫表示，跟去年三倍券一樣，只要在使用期限4月30日前出生的都可以領取，外籍人士有拿到永久居留權的話，也都歡迎共同參與。
龔明鑫也談及，去年紙本券花費將近20億左右，今年希望開放數位預約以後，觀察數位預約狀況調整紙本印量，期盼今年如果數位綁定部分比例增加，紙本就可以少印一點。他說， 政府今年在數位券做了很多便利措施，領取比率應該會比去年高，紙本券應該可以稍微節省。
龔明鑫也說，國發會有請相關智庫評估，的確可以創造超過1000億以上經濟效益，這是模型估出來的，以這樣來看，因為今年是五倍券，效益更擴大，且還有重要的加碼部分，包含地方政府、企業都會加碼，效益會更大，預期達到去年一倍以上效益。
至於電商是否適用，龔明鑫表示，大型電商疫情期間業績非常好，因為振興措施下去，很多經濟效益可以更廣泛讓小商家受惠，自然不太希望把所有資源集中在某些電商，國外電商完全排除，國內電商不適用的名單還在規劃。
龔明鑫另也表示，國發會推出地方創生券，希望讓地方性產業可以參與活動，目前所蒐集的地方創生相關商家有700至800家，也歡迎其他地方創生商家陸續加入，預計規劃讓國人用抽籤方式取得地方創生券。