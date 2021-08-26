五倍券不強制找零　龔明鑫：將規劃不適用電商名單

行政院今（26）日召開院會，會中針對五倍券政策規劃方向做討論。根據政院規劃，此次五倍券共10張，內含3張1000元、2張500元與5張200元，只要在使用期限2022年4月30日前出生的我國國民，都可以領取。

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針對現行規劃並沒有100元面額，行政院政委兼國發會主委龔明鑫表示，去年三倍券最小面額也是200，但小商家的營業額還是有明顯成長，至少都有20%至30%，今年還是希望可以讓小商家、攤商舒緩。

龔明鑫說，雖然有規定不可找零，但其實主要是消費者不能硬性要求商家要找零，但如果商家基於便利性願意小額兌換，政府尊重。他也提到，經濟部會透過相關計畫，讓小商家或小攤商數位量能提升，若使用數位券，就沒有找零問題。後續加碼也都是從數位券著手，這也都對小攤商、夜市有很大的幫助。

至於領取範圍，龔明鑫表示，跟去年三倍券一樣，只要在使用期限4月30日前出生的都可以領取，外籍人士有拿到永久居留權的話，也都歡迎共同參與。

龔明鑫也談及，去年紙本券花費將近20億左右，今年希望開放數位預約以後，觀察數位預約狀況調整紙本印量，期盼今年如果數位綁定部分比例增加，紙本就可以少印一點。他說， 政府今年在數位券做了很多便利措施，領取比率應該會比去年高，紙本券應該可以稍微節省。

龔明鑫也說，國發會有請相關智庫評估，的確可以創造超過1000億以上經濟效益，這是模型估出來的，以這樣來看，因為今年是五倍券，效益更擴大，且還有重要的加碼部分，包含地方政府、企業都會加碼，效益會更大，預期達到去年一倍以上效益。

至於電商是否適用，龔明鑫表示，大型電商疫情期間業績非常好，因為振興措施下去，很多經濟效益可以更廣泛讓小商家受惠，自然不太希望把所有資源集中在某些電商，國外電商完全排除，國內電商不適用的名單還在規劃。