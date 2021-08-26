五倍券規劃出爐！唐鳳宣布所有加碼券9月下旬一起抽

行政院今（26）日於院後記者會正式公布五倍券的相關規劃，除此之外，各個部會也提出各式加碼，包含去（2020）年的動滋券、農遊券等，還包含新增的好食券、國旅券共８項。行政院政委唐鳳說明，此次的所有加碼券抽籤或是數位綁定、紙本預約，都可以在同一個平台上進行，其中加碼券抽籤也可以直接勾選方式參與，無需個別登記。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-26 12:59:48｜2021-08-26 13:02:30
行政院終於公布五倍券等相關振興規劃，除了去年舊有的動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券，今年更新增好食券、地方創生券、國旅券、i原券等8大券共1300萬份。而唐鳳指出，在9月下旬，無論是數位綁定或紙本預定都會在同一個平台上進行。
「它最後一個程序就是問，這個綁定或預訂者，這10個或更多的這些加碼券，你要勾選哪幾個，加入抽籤」另外在平台網址部分，唐鳳指出，「去年的三倍券是3000.gov.tw，那今年雖然還在建置，還沒有上線，不過應該可以推知是5000.gov.tw」
唐鳳表示，五倍券與加碼券在9月下旬開始就能開放登記，等都登記到一個程度了，再讓各個部會自己來宣佈抽籤時間、有多少份額、怎麼樣抽獎等細節。
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