陸姓作家疑施打高端後死亡？解剖原因出爐

民眾關注目前疑似施打高端後死亡的案件有4件，其中1件已解剖，其他3例還在等待司法相驗跟家屬意願調查當中。而已解剖的就是陸姓作家一案，指揮中心今（26）日指出，其死因是主動脈剝離合併心包填塞。但指揮官陳時中也強調，這只是解剖的一個結果，最後還是要由法醫這邊做最後死因的判定。
記者許家禎/台北報導
2021-08-26 16:07:11｜2021-08-26 16:10:10
網路專欄陸姓作家23日施打高端疫苗後，24日上午出現不適送醫，但到院前就已死亡，被認為可能與施打高端疫苗有關。另外，台大兒童醫院院長黃立民也認為，指揮中心應該把數據收集清楚，組成一個專家小組，看目前這4例有沒有共同型態，如果有的話可能比較是跟疫苗相關，如果害怕民眾擔心，其實也可以先暫停施打2、3天到一週。
發言人莊人祥則針對陸姓作家解剖結果做出說明，表示死因為主動脈剝離合併心包填塞。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，心包填塞會急速血壓降低、休克，是一個急症，最終使陸姓作家不幸因為主動脈剝離合併心因性的休克而過世。
為此，陳時中表示這4人施打的高端都屬不同批號，也強調這是一個解剖的結果，最後還是要由法醫做最後死因的判定。而關於黃立民的建議，陳表示會跟專家進行相關討論，也呼籲大家，如果有慢性病施打疫苗有疑慮，可以先跟醫師諮詢，不管是慢性病或免疫不足都需要跟醫師來做諮詢。
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