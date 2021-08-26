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台積通知有BNT現貨加郭董催貨　陳時中：3小時就決定要了

▲指揮官陳時中表示，民間業者主動且積極、官民合作，因此第一時間知道BNT有現貨後3小時就決定要了這批貨，即使知道上頭會有簡體字。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中表示，民間業者主動且積極、官民合作，因此第一時間知道BNT有現貨後3小時就決定要了這批貨，即使知道上頭會有簡體字。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎/台北報導

2021-08-26 14:52:03

中央流行疫情指揮中心昨（25）日晚間發出新聞稿證實，一批中國大陸還用不到的BNT，將在8月下旬出廠來台。媒體關心，即使知道上頭有簡體字仍希望搶貨的原因是什麼？指揮官陳時中今（26）日表示，第一時間是台積電、鴻海永齡跟慈濟通知有現貨，確實知道包裝與當初的要求不同，但強調內容物安全有效才是他們最關心的，由於也是原廠出貨的，因此得知有現貨後3小時就決定要這批貨了。

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陳時中強調，跟BNT談判時，包裝上有所要求，但他強調從來沒有因為要求，而妨礙及早取得疫苗的決心，當然簽約時有要求希望怎樣的字樣，但第一個時間由台積電、鴻海永齡跟慈濟通知有現貨，即使知道瓶身或外包裝裡面，跟當初的要求是不同的，但大家討論結果認為內容物要緊。

陳時中認為，安全有效才是大家最關心的，因此知道有現貨後3小時就決定要這批貨了。至於跟鴻海創辦人郭台銘到歐洲催貨有沒有關，他僅說民間團體非常熱心，大家都運用自己的影響力來積極促成，因此接到訊息大概3個小時就決定了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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