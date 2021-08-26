台積通知有BNT現貨加郭董催貨 陳時中：3小時就決定要了
中央流行疫情指揮中心昨（25）日晚間發出新聞稿證實，一批中國大陸還用不到的BNT，將在8月下旬出廠來台。媒體關心，即使知道上頭有簡體字仍希望搶貨的原因是什麼？指揮官陳時中今（26）日表示，第一時間是台積電、鴻海永齡跟慈濟通知有現貨，確實知道包裝與當初的要求不同，但強調內容物安全有效才是他們最關心的，由於也是原廠出貨的，因此得知有現貨後3小時就決定要這批貨了。
記者許家禎/台北報導
2021-08-26 14:52:03
陳時中強調，跟BNT談判時，包裝上有所要求，但他強調從來沒有因為要求，而妨礙及早取得疫苗的決心，當然簽約時有要求希望怎樣的字樣，但第一個時間由台積電、鴻海永齡跟慈濟通知有現貨，即使知道瓶身或外包裝裡面，跟當初的要求是不同的，但大家討論結果認為內容物要緊。
陳時中認為，安全有效才是大家最關心的，因此知道有現貨後3小時就決定要這批貨了。至於跟鴻海創辦人郭台銘到歐洲催貨有沒有關，他僅說民間團體非常熱心，大家都運用自己的影響力來積極促成，因此接到訊息大概3個小時就決定了。
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