藍黨團爆：經濟部圖利世紀鋼　離岸風電鋼材假國產賺價差

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費鴻泰表示，從2012年到2015年，包括荷蘭、丹麥等西北歐風電廠，紛紛參於投標，每度電約在2.1元-2.5元，最後簽約價格落在2.2元。政府為了落實風電國產化，又設計了遴選制度，以每度電5.8元價格收購。但是預計到今年底，依合約應完成的291支風機，實際卻只完成22支，達成率只有7.5%。離岸風電發電量，預計完成933MW，實際也只完成557MW，達成率60%，明顯進度落後。
費指出，在風電進度落後之下，就開始有人在背後動手腳，以彰化為例，原本該是水下基礎樁工程鋼構國產化，離岸風電開發商CIP在彰化風場水下建設因承包商世紀鋼自產能力始終無法到位，為了符合施工進度，經濟部工業局竟然特別「圖利」世紀鋼，特許同意進口韓國鋼鐵商Samkang，8套水下基樁Jacket替代。
費鴻泰進一步指出，近日國民黨團接獲相當多的資訊，世紀鋼未經過經濟部工業局核准下，私下先買了南韓鋼鐵商Samkang 46套水下基樁，準備在台組裝，依照合約這46套基樁應該在2023年完工，換句話說，世紀鋼偷偷進口半成品，以進口或假冒自製品，價差至少50%，原本台電每度5.8元是必須國產化的電價，結果世紀鋼卻偷用進口貨假冒國產品，大賺差價。
費鴻泰強烈質疑其中有官商勾結，黨團更接獲爆料，在8月20日上周五，前能源局長，現經濟部次長林全能前往世紀鋼喬48組水下基樁合約問題，費鴻泰要問林全能是否真有此事？近期跟誰打高爾夫球？前中小信保基金董事長蔡憲浩，行政院長蘇貞昌認不認識？是否曾經大力提拔？世紀鋼靠山到底是誰？
立委曾銘宗表示，蔡政府上台之後公布重要的能源政策「2025非核家園」，其中綠能佔了20%，在20%綠能佔比中，最重要的供電來源是離岸風電，外界對於蔡英文總統將20%綠能寄望在離岸風電，相當質疑其可行性。離岸風電執行迄今，出現三大問題：一、公司發起人持股不得低於50%。這個部分用意是希望外商，持有51%以上股份，能夠徹底執行，讓整個風場能夠完整建立，但執行到一段時間發現，不少外商逐步釋出股份，部分開發商的股份已經低於50%，外界就高度質疑，外商是否屆時拍拍屁股走人？當初向銀行貸款將套給金融機構？
二、重要零組件國產化。風場就像是礦場一樣，無論是韓國或是日本，無不希望逐步轉移、保留由本土廠商開發，但是蔡政府大量將風場交給外商開發，但至少重要零組件必須國產化，例如塔架、水下基礎、海事工程等等，從2021年到2025年都規劃一定的進度，實際上在2021年應該完成的地下基礎，缺口率高達71.4%，換句話說，真正的完成率只有28%，重要零組件國產化已經跳票。三、風場施工嚴重落後。到今年底，併聯發電風場有8個，但是目前進度預估卻只有1個，可按進度完成。
曾指出，面對以上三點重要問題，許多廠商都已經跳票，國民黨團要求經濟部必須依照簽訂的合約與規定，要求廠商落實執行，不可一句「不可抗拒的理由」來搪塞，既然蔡政府宣示「2025非核家園」，經濟部就有責任要求廠商落實執行，不可圖利特定廠商，下會期國民黨團會強力監督，並且成立「離岸風電調閱委員會」，看緊人民的荷包、保證用電權益，確保穩定供應產業發展所需用電品質。
國民黨團主張：一、成立「離岸風電調閱委員會」徹查弊端。二、經濟部應落實離岸風電國產化政策，每季向立法院提書面報告。三、檢討未達國產化比例的離岸風電開發風場，應調降躉售費率。四、2025非核家園進度嚴重落後，沈榮津、王美花下台負責。