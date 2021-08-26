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學生族群先打！逾百萬劑BNT將來台　陳時中說明

▲中央疫情指揮中心說明BNT相關資訊。圖為BNT示意圖（圖／美聯社／達志影像）
▲中央疫情指揮中心說明BNT相關資訊。圖為BNT示意圖（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎/台北報導

2021-08-26 14:27:02｜2021-08-26 14:58:53

中央流行疫情指揮中心昨（25）日晚間發出新聞稿證實，BNT將於8月下旬出廠來台，針對有媒體人爆料瓶身有簡體字，指揮官陳時中今（26）日表示，原本就是上海復星代理的BNT原廠疫苗，至於上頭本來就有復必泰，「復必泰本身就是簡體字」。而他也談到BNT來台將優先給學生施打，且強調會直接到校園打。

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針對有媒體人表示，民間自購捐贈的BNT，首批195萬劑將在8月31日起飛，9月1日抵台。為此，陳時中表示相關報導跟事實沒有差距很遠，只是日期還沒有確定。至於媒體人透露上頭印有復必泰、瓶身也有新冠肺炎等簡體字，陳時中表示「復必泰本身就是簡體字」。

陳時中強調，本來就是有上海復星訂的貨，因為中國大陸還沒辦法使用，所以變成現貨上大家都在爭取，而這批貨是經過民間包括鴻海、台積電到慈濟，以及政府單位一起努力爭取過來的。

另外，陳時中表示，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，待封緘檢驗完成後，將優先提供給學生施打，會看到貨量去排，從年紀大的往下，並且會直接到校園幫學生接種，另外也會依照整個年齡層去施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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