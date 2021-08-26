詹雅雯忍痛「堅持要笑」　直播痛哭道歉

詹雅雯3月時宣布罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，日前還傳出掛急診，身體狀況一直都是外界關注的焦點。而她日前與浩子、乱彈阿翔一起走金曲獎紅毯，穿著黑色禮服的她，氣色看起來頗佳，之後她則是在臉書開直播與粉絲分享走紅毯心情。

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詹雅雯在直播一開始就分享有日本粉絲寄了包裹給她，包裹裡是2020東京奧運期間的日本報紙，報紙內容都是有關台灣選手參與奧運的內容，讓她感動不已落下淚來。似乎受到些觸動，詹雅雯表示，如果有人問她最想回到什麼時候，她直言：「我不回去了，現在就是我最幸福的時候。」

▲▼詹雅雯不讓大家看到她懦弱的一面。（圖／翻攝詹雅雯臉書）

之後詹雅雯說起日前與浩子、乱彈阿翔一起走紅毯時，被許多人稱讚氣色好，她笑回：「化妝氣色就好，笑容出來了氣色就好，眼神堅定氣色就好。我不會在朋友的面前展現懦弱，我不能說假裝堅強，我想跟很多病友互相鼓勵。剛從醫院出來不可以油頭垢面，要笑著想『我這一次又度過了』。」

詹雅雯透露，當她收到浩子、乱彈阿翔的邀約後，趕緊把身體不舒服這件事放下，「我最先擔心的是，才幾天的時間，哪有時間找禮服。」也道歉：「沒有時間去採購最新的，請大家原諒，我沒辦法給你們最亮麗的，我只能說所有舊的一切，現在一回想起來，都是滿滿的感恩跟感動。」說到這裡，詹雅雯再次潸然淚下。