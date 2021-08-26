外交官：塔利班承諾機場安全　但IS威脅不容忽視

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這名外交官員還說：「西方部隊在任何情況下都不想處於發動攻勢的狀態，或為自衛攻擊任何在阿富汗的人。我們的任務是確保撤離行動在8月31日結束。」
塔利班一名不具名官員今天說，塔利班衛兵會繼續保護喀布爾機場外的平民，西方部隊必須遵守在本月底完全撤離阿富汗的期限。
這名官員說：「我方衛兵在喀布爾機場也是冒著生命危險，他們也面臨伊斯蘭國組織的威脅。」
路透社稍後引述不具名西方國家外交官員報導，儘管美國和盟友警告可能有伊斯蘭國攻擊威脅，大批民眾今天持續湧向喀布爾機場各大門，估計有1500名持美國護照或簽證者試圖進入機場。他並說，撤離作業在昨天延誤後，航班會在今天搭載人員。
法新社報導，伊斯蘭國在阿富汗和巴基斯坦的分支近年來在所在的國家犯下一些致命攻擊事件，造成許多平民喪命，地點包括清真寺、聖地、公共廣場甚至醫院。伊斯蘭國尤其鎖定他們視為異端教派的穆斯林，包括什葉派。
不過，儘管伊斯蘭國和目前在阿富汗掌權的塔利班（Taliban）都屬於強硬遜尼派伊斯蘭主義激進分子，雙方仍相互為敵。
伊斯蘭國19日曾針對阿富汗局勢發表正式聲明，痛批塔利班是「叛教者」、「不及格的穆斯林」，甚至還稱他們是「美國代理人」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1100826