萬芳無預警曝3喜訊！日期確定了 認：計畫趕不上變化
萬芳日前在金曲獎上奪下評審團獎，昨（26）日無預警一次宣布3個好消息，其中一個是因為疫情影響二度延期的演唱會，新的開唱日期終於出爐。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-27 08:00:00
萬芳在台北小巨蛋的演唱會因為疫情二度延期後，今天公布最新演出日期，將於明年2022年11月12日舉辦。門票將於8月28日中午12點，在ibon售票系統重新啟售。一次將演唱會延到明年年底才舉辦，萬芳表示：「主辦單位說，原本明年上半年已沒有檔期，經過跟團隊討論，很多人覺得秋冬更適合聽萬芳的歌，20221112念起來好像也是一個滿有趣、滿有意思的數字，就這樣決定了。」
被問到為什麼選擇提早一年多就公布新日期，萬芳說：「早點公布，大家心情也能比較篤定，無論買票或還沒買票的歌迷們，也可以提早預留時間，雖然這兩年發生的一切告訴我們，計畫永遠趕不上變化。」
第二個喜訊則是萬芳早已賣到斷貨的專輯《給你們Dear All》，何樂音樂表示已緊急追加中，9月底前就能買到專輯；至於第3個好消息是，由萬芳自己詞曲創作的《我是你的誰》，MV將在27日晚上10點在萬芳YouTube官方頻道上線。
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