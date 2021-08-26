要職業婦女暫時待在家 塔利班坦言士兵尚未受女權訓練
阿富汗淪陷後，外界最關注的焦點之一，便是阿富汗女性權益是否倒退，雖然塔利班組織先前曾公開表示，會在伊斯蘭教的律法框架下，捍衛女性及其他人權，不過陸續已有當地婦女被禁止工作的消息傳出。塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)週二表示，他們目前要求職業婦女待在家中，因為塔利班的士兵還未受過適當與女性應對的訓練。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-26 14:59:00
根據《英國廣播公司》(BBC)報導，穆賈希德要求職業婦女待在家裡，直到建立適當的制度來保障她們的安全，並強調這些限制是暫時的，因為塔利班士兵沒有受過訓練，不知該如何與女性有妥當的應對，對女性權益認識有限，因此希望職業婦女能先待在家裡。
穆賈希德聲稱，樂見女性進入職場，但為了確保她們不會面臨安全上的疑慮，才要求她們暫時離開一段時間，直到情況恢復正常，相關程序就位，經當局正式宣布後，女性就能重返工作崗位。
塔利班在1996年至2001年執掌阿富汗期間，曾祭出許多針對女性的嚴苛規定，包含不准女性踏入工作場所、禁止在沒有男性家屬的陪伴下離開家裡，並強迫女性必須穿著全身罩袍等。由於有過這段女權的不良紀錄，所以塔利班再度回歸一事，也讓許多阿富汗女性感到恐懼，對於所謂的「暫時性」規定也仍有疑慮，擔心是否只是塔利班應付國際社會的權宜之計。