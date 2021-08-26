東南亞成中美抗衡關鍵地　賀錦麗訪越南、新加坡原因分析

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賀錦麗本次訪問新加坡和越南時談及區域安全穩定、氣候變遷、資訊安全、穩定貿易供應鏈、防疫及南海等議題。賀錦麗此行普遍被認為反應拜登政府的國際戰略將目光從中東轉向亞太地區，意圖與崛起中的中國抗衡，賀錦麗在新加坡和越南的談話中也都提及南海問題並向中國施壓，可以看出「中美抗衡」是本此會晤的主軸，凸顯出素有「中國後花園」之稱的東南亞是美國急需經營，以避免中國勢力擴張的重要地區。此外，近期美軍從阿富汗撤軍引發不少盟友對美國誠信的質疑，在台灣也淺「棄台論」爭議，因此賀錦麗東南亞之旅也意在安撫亞洲盟友、鞏固其在亞太地區的影響力。
在賀錦麗訪問之前，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）就已經先於7月訪問新加坡、越南和菲律賓；國務卿布林肯（Antony Blinken）也在月初參加東協國家的視訊會議，一系列舉動被解讀為拜登政府「重回亞太」的決心，也展現美國對東南亞升高重視。
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《CNBC》社論指出，東南亞擁有6億6000萬人口，是世界上經濟發展最快速的地區之一，再加上地理位置鄰近南海，每年仰賴這條通路的商業利潤達數兆美元，成為鄰近國家包括中國爭奪主權的重要地帶。拜登政府的外交策略尋求升級美國在亞洲的影響力，而加強與東南亞國家的關係就是華府抑制中國野心的主要方式。《Modern Diplomacy》和《Newsweek》也都指出，隨著美中關係惡化，美國希望能在未來把產業鏈從中國轉出到東南亞以減少對中國的依賴、維持供應鏈穩定並讓美國企業免於受到中國資安威脅和駭客攻擊，尤其希望把越南、印尼等國打造成如台灣的半導體生產國。
全球風險管控顧問公司「化險諮詢」（Control Risks）亞洲市場負責人安潔拉（Angela Mancini）指出，中美抗衡是美國具有跨黨派共識的首要外交政策，但前任總統川普卻在東南亞缺席，甚至退出TPP，除了讓各界質疑美國對東南亞的重視外，也藉機讓中國在當地大推投資建設擴大區域影響力，因此重新平衡亞太地區權力關係成為拜登上任後的重要任務。
新加坡、越南皆與中國友好 然新加坡國防仰賴美國、越南南海問題與中國矛盾
安潔拉指出，挑選新加坡和越南凸顯出美國重回亞太首先著重在「穩固經貿」和「區域安全」這兩大方向。相較於川普，拜登政府的外交策略更謹慎，他了解東南亞國家並不喜歡在中美之間「選邊站」，因此再三重申無意拉攏東南亞國家對抗中國，強調更廣泛的議題和合作面向，而貿易就是深化與東南亞關係「最自然的方式」。在貿易這塊，越南和新加坡與美國也都有密不可分的關係，提供足夠的動機讓美國重視。
《The Hill》社論指出，新加坡作為亞洲金融重鎮其最大的直接外國投資就來自美國，兩國也有訂自由貿易協定，再加上新加坡在國防上高度仰賴美國，兩國軍隊原先合作就十分密切，成為美國在東南亞地區重要的軍事及貿易夥伴。另一項關鍵是，新加坡和中國關係也很友好，讓美國必須加強作為以確保兩國關係。根據皮尤研究中心所做的民調（Pew poll），亞洲較發達國家包括南韓、日本、台灣等民意態度多傾向美國，但新加坡卻是一個例外，民調顯示有51%民眾支持美國、64%更支持中國，因此賀錦麗訪問新加坡也是要鞏固與新加坡的關係，確保其更輕向美國。
而越南與美國自1995年關係正常化後貿易迅速發展，兩國貿易額從1995年的4億5100萬美元到2020年已經上升達到900億美元，美國也躋身越南第二大貿易夥伴，加強關係可以穩固貿易供應鏈。在疫情爆發前，越南更是東協國家中經濟成長最快的國家，隨著美國與中國關係惡化，越南工資又僅有中國一半的情形下，讓美國有相當興趣投資越南。此外，同為共產國家的越南雖然與中國關係深厚，但兩國在南海問題有所矛盾，也給美國機會與越南加強夥伴關係，美國也一直希望與越南就南海問題上尋求軍事合作。