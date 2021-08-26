BNT要來了！藍批買貨催貨都靠民間 蔡政府面子裡子雙輸
BNT疫苗近期有望到貨，國民黨發言人陳偉杰今（26）表示，正逢國際疫苗荒的台灣，猶如天降甘霖。但諷刺的是，蔡政府原先要求不能出現「復星」、「復必泰」等中文字樣，在本批疫苗中仍會出現，遭輿論抨擊蔡政府當時不知為何而擋。防疫本就不該意識形態，民進黨政府自打臉，這是蔡政府面子裡子的雙輸局面。
記者余祥／台北報導
2021-08-26 15:16:22｜2021-08-26 15:16:47
陳偉杰指出，原本民間採購的BNT疫苗在民進黨政府提出的三原則後，預計9月底才能到貨，如今鴻海創辦人郭台銘一趟歐洲行催貨，就將交貨期提早一個月，並破了蔡政府不能有中文字樣的原則，讓政府面子全失。
陳偉杰強調，本批BNT疫苗來的真是及時雨，正好碰上國、高中的開學季。感謝郭董的親力親為，首批BNT提早到貨趕上原本的計畫進度，可讓12到17歲青少年在開學後即可無縫接軌的接種疫苗，讓學生家長安心，並且還有更多餘力支援其他民眾施打，對於提高國內接種率大有助益。
陳偉杰說，一切的政治理由都比不過民眾需求，如今的「防疫優先」就是在安全又充足的疫苗數量下提高接種率，讓台灣盡速達到「群體免疫」的階段。
陳偉杰表示，雖說疫苗種類多樣化可讓民眾有更多選擇，但是BNT疫苗日前已獲美國FDA正式授權，也是這世界上唯一獲得FDA授權的國際疫苗，而這款疫苗當初竟然不在民進黨政府的疫苗採購清單中，還讓當時東洋爭取代理BNT破局。
陳偉杰強調，請大家不要忘記這次1500萬劑BNT疫苗是怎麼來的，又是誰去催貨的，買貨催貨的都是民間，民進黨政府的角色就是拖延、限制，不論BNT的購買還是代工，都突顯出民進黨政府的自私與眼光狹隘。