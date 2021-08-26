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高市校園防疫演練　史哲：提供安全無虞的學習環境

▲高雄市副市長史哲與教育局長謝文斌前往苓雅國中訪查校園防疫措施。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄市副市長史哲與教育局長謝文斌前往苓雅國中訪查校園防疫措施。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰/高雄報導

2021-08-26 15:40:10

為因應9月1日開學!高雄市副市長史哲今(26)日特別前往苓雅國中視察校園防疫措施，轉達市長陳其邁對於校園開學前防疫措施的關心，並要求校園應落實各項防疫措施，也呼籲學生們勤洗手，相關人員應依防疫規定管制等，以避免群聚傳染風險。

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史哲也提醒同學們中午用餐及上課期間，將教室四個角落的窗戶打開約15公分，保持空氣流通，提供安全無虞的校園學習環境，讓學生們快樂迎接開學。

▲高雄市副市長史哲親身模擬學生中午用餐打菜實況。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄市副市長史哲親身模擬學生中午用餐打菜實況。（圖／截自史哲臉書）
史哲表示，受到疫情的影響，五月中全國警戒升級，並考量到學生及教師健康安全，降低對疫情的衝擊，教育部宣布停止到校上課、實施線上課程等措施。雖然學校無法提供實體教學，但在全國提升疫苗覆蓋率的重要時期，校園也承擔起疫苗接種站的階段性任務。

▲高雄市副市長史哲親身模擬學生上課實況。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄市副市長史哲親身模擬學生上課實況。（圖／截自史哲臉書）
史哲認為，隨著疫情趨緩，全國疫苗覆蓋率突破四成，全國確診案例於昨天迎來+0，今年最長的暑假也即將結束，校園準備迎接久違的師生身影。他強調，市府重視校園防疫措施，包括環保局於開學前，均支援各級學校落實清潔消毒等防疫工作，以學生健康安全守護為第一優先考量。學校也積極在開學前完成各項防疫整備，尤以開學將實施師生入校全面量體溫，阻絕傳染源於校外。

▲。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲提醒同學們中午用餐及上課期間，將教室四個角落的窗戶打開約15公分，保持空氣流通。（圖／截自史哲臉書）
史哲也感謝教師們及校方的付出，從疫情停課開始，便展開線上教學與關懷學生居家學習；在疫情警戒中迎接開學，從盤點、採購學校防疫物資，添購午餐防疫隔板等，也特別謝謝擔任衛生組組長的視覺藝術教師發揮專長，以圖像化製作防疫文宣，讓防疫工作更加親近、滴水不漏，展現對師生健康的用心。

史哲說，高雄市教師接種率近九成，市府也針對未及於開學前完成疫苗接種的教職員工，提供首次公費快篩服務，與校方共同確保學生入校學習健康保障，也提醒大家持續關注疫情，並維持個人衛生以及公共環境空間的清消管理，共同守護高雄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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