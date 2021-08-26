高市校園防疫演練　史哲：提供安全無虞的學習環境

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史哲表示，受到疫情的影響，五月中全國警戒升級，並考量到學生及教師健康安全，降低對疫情的衝擊，教育部宣布停止到校上課、實施線上課程等措施。雖然學校無法提供實體教學，但在全國提升疫苗覆蓋率的重要時期，校園也承擔起疫苗接種站的階段性任務。
史哲認為，隨著疫情趨緩，全國疫苗覆蓋率突破四成，全國確診案例於昨天迎來+0，今年最長的暑假也即將結束，校園準備迎接久違的師生身影。他強調，市府重視校園防疫措施，包括環保局於開學前，均支援各級學校落實清潔消毒等防疫工作，以學生健康安全守護為第一優先考量。學校也積極在開學前完成各項防疫整備，尤以開學將實施師生入校全面量體溫，阻絕傳染源於校外。
史哲也感謝教師們及校方的付出，從疫情停課開始，便展開線上教學與關懷學生居家學習；在疫情警戒中迎接開學，從盤點、採購學校防疫物資，添購午餐防疫隔板等，也特別謝謝擔任衛生組組長的視覺藝術教師發揮專長，以圖像化製作防疫文宣，讓防疫工作更加親近、滴水不漏，展現對師生健康的用心。
史哲說，高雄市教師接種率近九成，市府也針對未及於開學前完成疫苗接種的教職員工，提供首次公費快篩服務，與校方共同確保學生入校學習健康保障，也提醒大家持續關注疫情，並維持個人衛生以及公共環境空間的清消管理，共同守護高雄。
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