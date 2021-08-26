年底疫苗施打率達標有信心　陳時中：突破七成沒問題

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日指出，昨（25日）天疫苗接種是8萬3635劑，接種人口涵蓋率是41.24%、劑次人口比是44.72%。陳時中認為到年底疫苗涵蓋率達七成沒有問題，至於目前高端是否出現緩打潮？他則搬出數據表示，數字約略下降，但還沒有到緩打的現象。
記者許家禎/台北報導
2021-08-26 15:44:10｜2021-08-26 16:11:57
有媒體提問，專家認為Delta變異株威脅大，建議我國疫苗施打涵蓋率應該要達到七成才可以開放國門。為此，陳時中表示，年底疫苗施打涵蓋率到七成應該是沒有問題，但要不要開放國門還有很多因素要考量。
至於近來發生疑似施打高端後死亡的案例有4件，是否造成緩打潮？陳時中指出，8月23日施打高端接種率為92.8%，隔一天8月24日為90.2%，數字約略有下降，他認為這幾天相關消息確實有影響，但強調還沒有造成緩打潮。
指揮中心發言人莊人祥指出，截至昨（25）日施打高端疫苗新增的不良反應事件，高端有18件，其中非嚴重不良事件有15件、疑似施打高端後死亡新增3件。目前總計疑似施打高端後死亡的案件有4例，目前1例已經解剖、還有另外3例正等待司法相驗或跟家屬意願調查當中。
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