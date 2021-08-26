高雄輕軌加緊推進　C17至C20拚年底完工通車

為健全大眾運輸路網，高雄市政府於去(109)年宣布輕軌二階復工，並積極推動捷運黃線計畫，目前輕軌已開通自C32凱旋公園站經C1籬仔內站到C17鼓山區公所站的大南環，市府團隊在疫情期間秉持市政不停歇，加緊施工，持續朝向大順路、美術館路推進，C17-C20預計今(110)年底可完工通車、C20-C24於111年通車，C24-C32於112年通車，盼完善捷運路網，以交通建設串聯各產業園區，促進經濟發展。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-08-26 16:00:00
市府捷運局表示，為提供市民優質的大眾捷運、強化公共運輸，捷運黃線已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，其綜合規劃報告於今年7月14日審查通過，未來將連結各大醫院、觀光景點及行政機關等重大據點，擴大都會區路網服務範圍，預計於117年底通車，完工後除提升公共運輸服務便利性與效益，與原有紅橘線發揮加乘效果，讓高雄市邁入公共運輸為導向的新里程。
而目前二階輕軌工程正加緊施工，C17-C20持續進行站體包板、泥作與鋪磚等工程，且已完成一階列車與二階機電系統相容作業之整合測試，測試專車也駛進C20臺鐵美術館站機電系統動態測試，以今年底前通車為目標。
有關美術館路及大順路段環差作業於今年4月22日經環保署核定，目前正進行老舊箱涵改建，之後接續施作輕軌主體工程。其中，美術館段（C20-C24）也先行進場施作園區內人行步道，完成後提供民眾使用，並依核定路型陸續進場架設圍籬施工，預計111年底完工通車；大順路段（C24-C32）目前分區段進行自由路至河堤路段、日全街至士良街段及大昌消防分隊至建興路段老舊箱涵改建，以及公車彎、臨停彎工程，預計112年底完工通車。