外交部攜手多個非政府組織　捐物資、捐款助海地賑災

海地日前受到強烈地震傳出嚴重災情，外交部今（26）日表示，陸續接獲許多國內非政府組織表達伸出援手的意願，中華民國紅十字會也與佛教慈濟慈善事業基金會共同合作，將我國民間機構募集的救災物資空運海地，政府也向海地政府表達台灣政府及人民的關心慰問，並捐款50萬美元及協調相關部會協助緊急救災。





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外交部今日在桃園機場舉行「海地814地震賑災物資啟運儀式」，由海地駐台灣大使館維克多漢（Francilien Victorin）公使、紅十字會會長王清峰、佛教慈濟慈善事業基金會副執行長熊士民與外交部常務次長俞大㵢共同主持。為協助我國友邦海地政府因應8月14日強烈地震災情，外交部與中華民國紅十字會及佛教慈濟慈善事業基金會共同合作，將我國民間機構募集的救災物資空運海地。





外交部指出，該批物資運抵海地後，將在我國駐海地大使館協助及海地政府見證下，由海地慈濟志工發送給受災民眾。本次救災物資是由紅十字會及慈濟慈善事業基金會主動募集捐贈，共有帳篷、福慧床、塑膠帆布、睡袋、涼被、口罩、手套、個人衛生用品、乾糧等約18公噸物資，並由外交部居間協調運送，以便儘速送到海地災民手中，表達我國人民與海地人民休戚與共的情誼。





外交部說明，海地是我國在加勒比海的重要友邦，兩國邦誼密切友好。面對友邦遭逢嚴重天然災害，我國政府及民眾也感同身受。此次外交部結合民間慈善力量，發揮人道互助精神，協助海地人民度過難關，並期盼海地社會及人民早日重建家園，恢復正常生活。





此外，「台灣青商總會」、「世台聯合基金會」及「舊鞋救命國際基督關懷協會」也在今日上午舉行合作諒解備忘錄線上簽署儀式，合作提供海地物資。外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹說，政府已向海地政府表達台灣政府及人民的關心慰問，並捐款50萬美元及協調相關部會協助緊急救災。



