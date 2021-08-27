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巷仔內／鄭文燦暫時走不開桃園　內閣改組春節後再說

▲桃園市長鄭文燦是否北上組閣，預期將持續在政壇引發話題。（圖／NOWnews資料照）
▲桃園市長鄭文燦是否北上組閣，預期將持續在政壇引發話題。（圖／NOWnews資料照）

記者黃宣尹／特稿

2021-08-27 10:39:27｜2021-08-27 10:42:44

近來再次傳出內閣可能改組，由桃園市長鄭文燦接任行政院長的消息；總統蔡英文25日親自澄清表示「沒有要改組」，且呼籲「政治操作應該要適可而止」，引發眾多討論。現階段桃園接班人尚不明朗，若鄭離開，民進黨能否守住桃園，絕對沒有樂觀本錢；且年底即將進行公投，若鄭此時接閣揆，須對公投結果負責。這2大因素顯示，現階段絕非改組的好時機。

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這一年來，桃園基層時有耳語鄭文燦將入閣，其團隊的發言更屢被解讀為不小心洩露將北上的口風。然而鄭文燦現在確實走不了，最大因素還是在於明年地方選舉，民進黨是否能順利守住桃園市，只要桃園失守，鄭文燦8年執政等同被否定，藍綠板塊恐回到原點，在現階段接班人不明確的情況下，確實仍須鄭文燦坐鎮本陣。

另12月18日即將登場4大公投案投票，如果鄭現在北上行政院，等同扛下公投重擔，屆時若反對票開不出來，公投案全數通過，那是否又得因輿論壓力打包負責？

蔡英文與蘇貞昌在此次五倍券政策上明顯不同調，但蔡現在仍需要蘇的強勢執行力，推行防疫、振興政策，也要捍衛公投立場，避免在2022大選前提前跛腳，也難怪蔡英文針對這次閣揆換人傳聞，不同於往常沒有回應，而是親上火線闢謠，還拋出重話、呼籲「適可而止」。

此番「適可而止」的話，除了是說給臆測的各界聽，更是說給黨內各派系聽。黨內不少派系對蘇貞昌的強勢作風感到不滿，對於五倍券政策，就連英系也「逆貞昌」，換閣揆的傳言始終沒有停過，尤其逼近2022選戰，各派系都對黨內權力重組都磨刀霍霍，蔡英文身為黨主席，必須踩住煞車。

立法院即將進入新會期，蘇貞昌應會繼續擔任閣揆，將超過扁政府時代的游錫堃，成為總統民選以來任期最長的行政院長。另外，內閣改組除了鄭文燦是否組閣外，還要牽涉綠營多位任滿的縣市首長何去何從，無論是要入閣或轉戰其他縣市，都會讓整個改組有不同安排，更牽涉到改組幅度大小。

普遍認為，內閣改組最合理時機是在明年春節過後，到時公投結束，綠營執政各縣市接班人選也明朗，改組就戰鬥位置衝刺2022選戰，才是較合理的時間點。

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