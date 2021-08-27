巷仔內／鄭文燦暫時走不開桃園　內閣改組春節後再說

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另12月18日即將登場4大公投案投票，如果鄭現在北上行政院，等同扛下公投重擔，屆時若反對票開不出來，公投案全數通過，那是否又得因輿論壓力打包負責？
蔡英文與蘇貞昌在此次五倍券政策上明顯不同調，但蔡現在仍需要蘇的強勢執行力，推行防疫、振興政策，也要捍衛公投立場，避免在2022大選前提前跛腳，也難怪蔡英文針對這次閣揆換人傳聞，不同於往常沒有回應，而是親上火線闢謠，還拋出重話、呼籲「適可而止」。
此番「適可而止」的話，除了是說給臆測的各界聽，更是說給黨內各派系聽。黨內不少派系對蘇貞昌的強勢作風感到不滿，對於五倍券政策，就連英系也「逆貞昌」，換閣揆的傳言始終沒有停過，尤其逼近2022選戰，各派系都對黨內權力重組都磨刀霍霍，蔡英文身為黨主席，必須踩住煞車。
立法院即將進入新會期，蘇貞昌應會繼續擔任閣揆，將超過扁政府時代的游錫堃，成為總統民選以來任期最長的行政院長。另外，內閣改組除了鄭文燦是否組閣外，還要牽涉綠營多位任滿的縣市首長何去何從，無論是要入閣或轉戰其他縣市，都會讓整個改組有不同安排，更牽涉到改組幅度大小。
普遍認為，內閣改組最合理時機是在明年春節過後，到時公投結束，綠營執政各縣市接班人選也明朗，改組就戰鬥位置衝刺2022選戰，才是較合理的時間點。