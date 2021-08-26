心肌炎不是打疫苗才會有！醫指３風險，胸痛、喘、累等速就醫。

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mRNA疫苗易引心肌炎？醫：極為罕見，留意即可。
聯安診所心臟血管內科主任施奕仲醫師表示，根據歐洲藥管局結至7月10日分析，BNT接種1.77億劑當中出現145例心肌炎、138例心包膜炎；莫德納在接種2000萬劑當中出現19例心肌炎、19例心包膜炎。mRNA所發生的心肌炎或心包膜炎，主要發生在年輕男性、接種第二劑的時候，發病的時間約為一周至28天發生。雖然主要發生於男性，但並不代表僅有男性會發生，任何年齡、性別都應留意。
不過施奕仲醫師也表示，因疫苗所引起的心肌炎、心包膜炎，計算發生率約為百萬分之12.6，屬於極罕見的案例。且據美國疾管中心統計，除了極少數案例以外，絕大多數都可以康復。因此從整體的公衛角度來看，施打疫苗仍是利遠大於弊。提醒民眾多加留意即可，不必過度恐慌。
心肌炎不是打疫苗才會有，日常相關風險也要注意！
心肌炎和心包膜炎並非只有疫苗才會引起，日常也有許多風險因子需多加留意，以避免錯過黃金治療時間，導致嚴重的後果。
心肌炎成因３風險，胸痛、喘、累速就醫！
施奕仲醫師說明，心肌炎顧名思義為心臟組織發炎，臨床上發生的主要原因為病毒感染，包括了腸病毒，上呼吸道病毒、消化道病毒等感染，例如克沙奇病毒、伊科病毒、流感病毒、腺病毒等，若病毒進入到心臟造成心肌感染發炎，即所謂的「病毒性心肌炎」。另也有一部份的心肌炎原因不明，推測與免疫失調或異常有關，例如自體免疫引發的心肌炎，mRNA疫苗所引起的心肌炎也推測可能為免疫異常所致。而文獻上也曾有報導過因細菌性或寄生蟲所引起，不過此情況極為罕見。
施奕仲醫師表示，因上呼吸道或腸胃道疾病病毒感染所引發的心肌炎，症狀非常多變且難以發現，提醒民眾若感冒症狀遲遲未好、病程異常延長、身體逐漸虛弱就應提高警覺。除此之外，患者也容易出現胸痛、易喘、疲勞、四肢冰冷、臉色蒼白的症狀出現。而情況嚴重的猛爆性心肌炎，恐會使人導致休克甚至死亡。
若有出現相似情況應盡早就醫，以利掌握黃金治療時間。防範心肌炎發生，除了在疫苗上的選擇外，平時也要注意相關風險，平時應勤洗手、注意個人衛生，也要維持良好的免疫力，並每年施打流感疫苗，以利預防病毒性心肌炎。
心包膜炎成因廣，預防、控制慢性病是重點！
至於心包膜炎，施奕仲醫師表示發病原因與心肌炎相似，主要為病毒感染，其他也包括了結核菌感染、尿毒症、癌症轉移、化療電療等。
心包膜炎的症狀，常見為中央或左側的胸痛，特別是在呼吸時會更加不適，在躺下時也可能會合併呼吸易喘、身體虛弱、發燒、心悸、腹瀉、嘔吐等症狀。若造成心包膜填塞，未及時執行心包膜穿刺引流，病人有死亡的風險。
因心包膜炎的形成的原因眾多，醫師建議預防心包膜炎主要著重在提升免疫力，以及預防、控制慢性疾病，日常應均衡飲食、攝取多樣營養素、規律運動強健身體、並積極地控制三高。
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