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亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，異位性皮膚炎是一種慢性且反覆發生的皮膚疾病，主要是因皮膚屏障異常和免疫系統過度活化造成，因異位性皮膚炎患者的皮膚屏障異常，導致外在過敏原可以輕易的經皮穿越，接著引發一連串的發炎反應，症狀除了廣泛性的濕疹樣皮膚變化，伴隨而來的搔癢不適，更影響生活品質。
傳統用藥可緩解症狀 副作用不容小覷
方心禹醫師提到，中重度的異位性皮膚炎可謂目前最令人感到沮喪的皮膚病之一，現有的傳統用藥，包括類固醇及免疫製劑，都是廣泛性的抑制發炎反應，雖然可以緩解疾病症狀，但因抑制範圍相當大，也可能產生一些副作用，如皮膚萎縮、膚色變淺、長青春痘、免疫力下降、造成肝腎負擔等。
生物製劑治療異位性皮膚炎 精準阻斷病灶
方心禹醫師指出，「杜避炎」是美國FDA於2017年核准第一個用於治療異位性皮膚炎的生物製劑，國內三年前核准使用，可精準阻斷異位性皮膚炎治病的關鍵路徑，不影響身體其他器官組織的功能，患者平均使用16周後，約5成患者病況改善90%，約9成患者病況可改善50%以上。
更重要的是，副作用除了不到7%患者有輕微結膜炎外，其餘器官系統幾乎不受影響，是相當安全且有效的藥物，為異位性皮膚炎治療帶來新曙光。
資料來源：健康醫療網 異位性皮膚炎抓到破皮流血？ 新型生物製劑帶來曙光
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