假房東透租屋網真詐財　2月高達12案被騙

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林義偉表示，日前接獲受害人陳情，台中市的大學生北上求學，透過591租屋平台找房租賃詐騙，經瞭藉後，發覺近期相當多人也受遭同樣手法受害，因此召開記者會，提醒學生與家長應多加注意以防受騙。
劉姓學生表示，房東「菲菲」稱該物件還有人要租，她比較中意他們這一組，希望先匯款1個月押金25000元，再安排優先看屋。劉姓學生匯款並相約8月13日看房，但3人北上後，房東卻屢以出差及孩子生病為由避不見面。要求退押金，房東起先答應會退款，卻於8月15日退出line群組，電話也連絡不上，他們才驚覺被騙，趕緊報警。
謝志忠表示，疫情期間大家都會減少真實接觸，因此透過網路互動的機會提高，導致此手法更易受騙，提醒所有需要租屋的民眾，要見到真正的人與房屋才有安全保證。
張玉嬿表示，6月至8月短時間內，台中受害者高達就12位，總金額超過20萬，且全部都是年輕人或學生，且由於假房東無真實姓名及住址，顯示這是系統化的集團詐騙，要求市府完善法規，落實租屋安全。
謝志忠、張玉嬿要求，目前正逢開學期，市府完善法規加強監督、並多方宣導以避免租屋詐騙；也呼籲591也應要嚴格把關，杜絕惡質假房東詐財犯罪，讓所有租客能獲安心保障。