走私品種貓案　2名前海巡隊員遭聲押

日前「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，遭查獲後走私貓隻依法規全數安樂死，引發社會關注。高雄地檢署查出前海巡隊員張姓男子及郭姓男子涉有重嫌，複訊後今（26）日聲押獲准，將持續追查幕後主嫌。
記者張志康/綜合報導
2021-08-26 17:01:15
高雄地檢署今日下午指出，雄檢民生犯罪組主任檢察官朱婉綺、詹美鈴、許怡萍指揮海巡署偵防分署高雄查緝隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心等單位偵辦「順發886」號漁船走私貓案件，經積極向上追查，鎖定50歲張男、49歲郭男，檢察官24日簽發拘票前往高雄鳳山一間透天厝拘提兩人到案說明。
檢方查出，先前到案的林姓船長偵訊時強調，為賺一天新台幣3000元工錢，才接受曾為海巡署北部地區機動海巡隊隊員的張男指示，從基隆八斗子漁港出發前往澎湖花嶼西側外海，與中國不明人士接洽，接駁走私進口品種貓154隻（包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、曼赤肯貓、緬因貓等7種品種），並將貓藏在漁船密艙開回台，但在行經安平外海遭台灣海巡人員查獲。
檢方調查，張男涉嫌僱請林姓船長和船員等人從事走私接駁，再由郭男負責接洽寵物業者，設計改裝船隻密艙、裝設冷氣。為掩人耳目，走私集團更先在正濱漁港將數百公斤漁獲搬到船上，營造捕魚假象。
張、郭兩人落網後，初步否認犯行，檢方訊問後認為涉違反動物傳染病防治條例第41條及懲治走私條例第2條，犯罪嫌疑重大，且兩人供述矛盾、避重就輕，因此向高雄地方法院聲請羈押禁見，高雄地方法院法官今天裁定羈押禁見。