非洲豬瘟到高雄　陳其邁宣布撤離「路邊廚餘桶」六大措施

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高雄警方本周一（23）日查獲一起16.1公斤越南進口肉製品，昨晚證實其中的荷葉包肉被檢驗出含有非洲豬瘟病毒核酸，成為高雄首例。
高雄市長陳其邁今天召開「非洲豬瘟防治記者會」會中表示，高市府因應非洲豬瘟在日前發生，根據整體的疫調在高雄發現有一家新北商店下游的販賣處所，市府也緊急採檢這個處所五個肉品的樣品，也發現原來這家並非只有販賣新北的貨品，某部分商品從嘉義取得，相關嘉義的貨品來源，也跟台北農委會合作，他認為在非洲豬瘟疫情防治，首先就是邊境防疫，防止病毒無從入境到豬舍，因此守護邊境至為重要。
陳其邁指出，疫情已到門前，差一步就進入養豬戶，但初步清查目前來講是安全的，不過後續一方面除了要加強邊境管理，也要嚴格把關廚餘運送流程，提醒市民務必配合，守護台灣豬豬。
他認為，就現況來說，高雄豬隻目前仍是安全的，因為農業局訪查高雄的豬場豬隻，354場都沒發現相關疫情發生，豬隻身上也沒有任何陽性個案，預計下午就會完成轄內442處豬場訪視。另外，轄內5戶廚餘養豬場部分，查察結果也符合高溫蒸煮規定。
陳其邁也呼籲，市民一起「保護台灣的豬豬」，有3點遵守規範，包括不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉製品、收到不明肉品勿丟廚餘，請丟一般垃圾，並強調從國外違規輸入肉品，最高可處7年有期徒刑，得併科300萬罰金，民眾亦可撥打0800-039-131通報專線。
根據統計在警察局部分，8月22日起就執行有3波稽查，第一、二波稽查發現不明肉製品5件，共34.577公斤，其中一件驗出有非洲豬瘟，現在也正向上、向下溯源，追查流向。至於環保局部分，25日已經完成撤離路邊廚餘桶12處，會持續勾稽查核高雄市廚餘流向及處理方式。