防疫不斷電！Yahoo奇摩：網友宅家最愛這3類節目

台灣確診數逐漸下降，政府陸續開放部分場域運作，自疫情最嚴峻的5月以來，全民防疫終於漸露曙光。擁有每月近1,700萬跨螢活躍用戶的Yahoo奇摩自疫情爆發以來，除了精準掌握並整理疫情大數據，提供值得信賴、兼顧趣味及即時性的新聞專輯、精選影音等優質內容，也持續規劃多元面向的自製節目，全方位陪伴國人好好過日子，今年更在英國牛津大學「2021路透新聞學研究所」報告中，蟬聯第5年網路新聞媒體使用率第一名。





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受COVID-19影響，國人高度仰賴值得信賴的媒體平台以關心疫情動態，Yahoo奇摩自2020年第一波疫情爆發即推出的「新冠肺炎新聞專輯」和圖表，至今已超過6,800萬瀏覽量。今年5月疫情突發嚴峻，在全國升三級警戒期間，網友關注重點Top 3包含：本土病例數字（校正回歸）與分佈縣市、確診足跡地圖、篩檢站地圖等新聞內容。隨著三級警戒延長，網友6、7月則高度關注疫苗發展與變種病毒的動態。觀察三級警戒前後網友觀看影音的樣貌，更發現全時段中，以下午1點與2點的整體影音瀏覽量漲幅最大，因疫情記者會帶動，整體觀看數成長近7成。





▲Yahoo奇摩洞悉網友需求推出「好好過日子」專區，匯集生活、職場、學習等防疫實用資訊。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Yahoo TV自製節目《彭博士觀風向》觀看量相較疫情前爆增6倍，為漲幅之首。（圖／Yahoo奇摩提供）