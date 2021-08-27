防疫不斷電！Yahoo奇摩：網友宅家最愛這3類節目

台灣確診數逐漸下降，政府陸續開放部分場域運作，自疫情最嚴峻的5月以來，全民防疫終於漸露曙光。擁有每月近1,700萬跨螢活躍用戶的Yahoo奇摩自疫情爆發以來，除了精準掌握並整理疫情大數據，提供值得信賴、兼顧趣味及即時性的新聞專輯、精選影音等優質內容，也持續規劃多元面向的自製節目，全方位陪伴國人好好過日子，今年更在英國牛津大學「2021路透新聞學研究所」報告中，蟬聯第5年網路新聞媒體使用率第一名。
受COVID-19影響，國人高度仰賴值得信賴的媒體平台以關心疫情動態，Yahoo奇摩自2020年第一波疫情爆發即推出的「新冠肺炎新聞專輯」和圖表，至今已超過6,800萬瀏覽量。今年5月疫情突發嚴峻，在全國升三級警戒期間，網友關注重點Top 3包含：本土病例數字（校正回歸）與分佈縣市、確診足跡地圖、篩檢站地圖等新聞內容。隨著三級警戒延長，網友6、7月則高度關注疫苗發展與變種病毒的動態。觀察三級警戒前後網友觀看影音的樣貌，更發現全時段中，以下午1點與2點的整體影音瀏覽量漲幅最大，因疫情記者會帶動，整體觀看數成長近7成。
此外，Yahoo TV團隊因應疫情啟動遠距異地直播各式自製節目，政治、娛樂、財經三類節目成宅生活救星，就算居家防疫不出門，也能掌握天下大事，深受許多網友關注。並以政治、娛樂、財經三類節目最受網友喜愛。其中四檔政治性節目，包含《彭博士觀風向》、《鄉民來衝康》、《風向龍鳳配》與《鄉民大會》因貼近時事，在疫情期間觀看量相較疫情前成長2倍，《彭博士觀風向》更爆增6倍，為漲幅之首。在娛樂自製節目方面，最受關注的是由陳文茜主持的生活談話性節目《茜問》，觀看量較疫情前成長1.3倍，而財經自製節目《股市小葉問》觀看量也較疫情前有顯著成長，顯示網友高度關注疫情下的股市變動與飆股漲勢。
雖然國內目前維持二級警戒，但隨著疫情受到控制，政府也將推出5倍券等紓困方案，讓台灣盡快恢復過往正常的民生經濟。台灣雖能暫時喘息，但全球疫情仍如火如荼，變種病毒仍虎視眈眈，國人仍得時時注意疫苗調度、確診人數、足跡等最新資訊。Yahoo奇摩將持續傳遞即時、正確、實用的疫情資訊與優質自製節目內容，與大家一起好好過日子！
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