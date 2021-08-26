《悲劇》已婚女星幫同事生子　為當主播「PO老闆私密片」

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其實劇中「皇家丘陵」裡的每個人都不單純，尹世雅飾演的池珍熙老婆徐恩秀，表面上看似如白蓮花般純潔、優雅，私下卻大搞亂倫婚外情，和已過世妹妹的老公有不正常關係，即使妹婿有了新女友，兩人關係仍藕斷絲連。
凍齡美魔女金惠恩，劇中飾演極具野心的女主播，她為爭取上位成當家主播，勾搭同事池珍熙、生下私生子，讓老公慘戴綠帽；她還色誘女主管，大談女女地下「百合戀」，更設局偷錄自己和女主管在飯店裡的「私密影片」，以此要脅對方在職場上提拔自己，「男女通吃」的手腕令人目瞪口呆。金惠恩也直呼角色太黑暗、惡劣，坦言一度後悔接演，她說：「這絕對是我從來沒嘗試過的演出！」《The Road：1的悲劇》每週四、五在myVideo全網首播。
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