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《悲劇》已婚女星幫同事生子　為當主播「PO老闆私密片」

▲金惠恩劇中為求上位不擇手段。（圖／myVideo）
▲金惠恩劇中為求上位不擇手段。（圖／myVideo）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-26 18:58:46

由池珍熙主演的韓劇《The Road：1的悲劇》大灑狗血，故事講述韓國上層1%的人，居住的社區「皇家丘陵」發生醜惡祕密，不只劇中全員崩壞，每個人一個比一個陰險狠毒，綁架、殺人、涉毒樣樣來；甚至全員出軌，所有人的感情都有複雜關係，池珍熙的老婆尹世雅和妹婿亂倫婚外情，已婚女主播金惠恩不僅跟同事有私生子，還色誘女主管上演禁忌「百合戀」。 

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池珍熙在劇中化身「國民主播」白秀賢，因追查一起非法選舉資金政治案而惹禍上身，其私生子遭到綁架撕票，這起命案更牽扯出「皇家丘陵」裡各個家庭的醜陋祕辛，池珍熙為了查出真相，踏上萬劫不復的道路。過去總是飾演正直、溫暖角色的他，透露這次飾演的角色「非常暗黑」，藏有許多不為人知的祕密，所以花了不少心力去揣摩角色心境。 

其實劇中「皇家丘陵」裡的每個人都不單純，尹世雅飾演的池珍熙老婆徐恩秀，表面上看似如白蓮花般純潔、優雅，私下卻大搞亂倫婚外情，和已過世妹妹的老公有不正常關係，即使妹婿有了新女友，兩人關係仍藕斷絲連。 

凍齡美魔女金惠恩，劇中飾演極具野心的女主播，她為爭取上位成當家主播，勾搭同事池珍熙、生下私生子，讓老公慘戴綠帽；她還色誘女主管，大談女女地下「百合戀」，更設局偷錄自己和女主管在飯店裡的「私密影片」，以此要脅對方在職場上提拔自己，「男女通吃」的手腕令人目瞪口呆。金惠恩也直呼角色太黑暗、惡劣，坦言一度後悔接演，她說：「這絕對是我從來沒嘗試過的演出！」《The Road：1的悲劇》每週四、五在myVideo全網首播。

▲▼劇中，尹世雅（上圖）、池珍熙（下圖右）、金惠恩（下下圖）關係複雜。（圖／myVideo）
▲▼劇中，尹世雅（上圖）、池珍熙（下圖右）、金惠恩（下下圖）關係複雜。（圖／myVideo）
▲▼劇中，尹世雅（上圖）、池珍熙（下圖右）、金惠恩（下下圖）關係複雜。（圖／myVideo）
▲▼劇中，尹世雅（上圖）、池珍熙（下圖右）、金惠恩（下下圖）關係複雜。（圖／myVideo）
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