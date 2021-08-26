視察寵物銀行改建工程 林右昌：打造成為「浪浪豪宅」
基隆市長林右昌今（26）日下午產業發展處長黃健峰的陪同下，前往視察寵物銀行改建工程的進度；由於日前才發生走私未檢疫品種貓被依法安樂死的不幸事件，林右昌除期許改建後的寵物銀行成為「浪浪豪宅」，更呼籲大家「以領養代替購買」，避免憾事再度發生。
記者陳志仁／基隆報導
2021-08-26 18:11:40
林右昌在聽取簡報後，前往施工中的寵物銀行及目前的收容場內視察，寵物銀行改建完成後，每隻犬隻的收容空間將大幅增加為7.5平方公尺，比中央規定的5平方公尺還多了一半，比起現況更是增加好幾倍；此外，還有2000多坪的戶外活動空間，可讓志工帶著毛小孩在戶外活動。
林右昌指出，完工後的寵物銀行，預計可收容150隻狗、50隻貓，包括犬舍跟動物醫院的空間都有大幅改善，從目前的鐵皮屋變成「浪浪豪宅」，預計明年5月完工啟用；並希望社會大眾都要「以領養代替購買」，這樣才能杜絕非法走私的業者，減少不必要的遺憾。
林右昌也特別叮囑動保所的同仁，要把寵物銀行變成「生命教育」場域，跟學校教育還有社大結合；重申愛護動物不僅是尊重生命，更是文明社會的價值體現，看到現場有好幾位家長帶著國小的孩子來擔任動保志工，除了表達欣喜，更希望能集結更多人的力量，一起來愛護動物。
產發處表示，完工後的寵物銀行，不只有動物收容的功能，更兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流的使命，讓寵物銀行的設立，創造出具有動物生命尊重關懷與認知教育的多功能場所；這將成為北北基首屈一指的現代化收容所，並為動物保護豎立標竿。