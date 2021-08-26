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陳時中指出，昨天疫苗共接種8,3635劑，接種人口涵蓋率為41.24%。有媒體提問，陳時中曾提到希望10月人口涵蓋率可以達到六成以上，若是此一目標達成，今年是否有機會開國門？對此，陳時中並未鬆口，僅表示年底到達七成的人口涵蓋率，應該是可以努力得到的，只是屆時仍須許多的綜合判斷，來決定國門是否開放，至於涵蓋率當然是愈高愈好。
BNT到貨時間未定 陳時中公布爭取始末
外傳首批BNT疫苗約200萬劑最快將於9月初抵台，陳時中回應到貨時間還不知道，但也證實上面會印有「復必泰」字樣。同時他也公布疫苗爭取始末，他說，這批疫苗原先是要送到土耳其，在因故釋出後，鴻海、台積電、慈濟及政府單位相繼爭取這批疫苗，而即便外包裝和要求的有所不同，指揮中心花了3小時，便決定同意該批疫苗來台灣，畢竟「內容物最要緊」。他也強調，感謝中央跟民間一起努力，「很高興我們爭取到了。」
青少年施打方式 類似流感疫苗
另外，陳時中也說明，由於青少年僅能施打BNT，目前傾向直接到校園施打，會以類似流感疫苗的方式，也需要有家長的同意書。他進一步解釋，因以往學校在施打流感疫苗時已有相當經驗，所以會傾向這樣的方式，至於相關作業的安排則會盡快進行。對於施打的配套，陳時中則提到，會顧慮到整體冷鏈配送的需求，並不會是當天配送、當天施打，因配送有其一定流程，且也沒有這樣的必要。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】本土+2 境外+6 BNT傾向進入校園施打
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