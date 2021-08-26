不藏私！港旅局公開香港秘境「坪洲」最在地玩法

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坪洲全島地勢平坦，既有輕鬆易行的郊遊小徑，亦有純樸恬靜的小島風情，距離香港本島只要45分鐘船程，是遠離煩囂、放慢步調的好去處，早在清朝時期已有蓬勃的商業活動，因此漫步在島上的歷史遺跡，就像走入時光隧道一樣，荒廢的舊工廠、美麗的海灘、廟宇及充滿活力的街頭藝術，都為這小島增添獨特色彩。
銀洲仔亭與大利島 香港鮮為人知的自然寶藏打卡景點
銀洲仔亭位於坪洲盡頭，擁有「天涯海角」的美譽，只須沿著標誌走向96公尺高的手指山，再穿越小徑，就能抵達銀洲仔亭，能將南丫島、港島西邊、青馬大橋，甚至香港迪士尼樂園盡收眼底。與坪洲主島僅有一橋之隔的大利島則是欣賞美麗夕陽的最佳打卡點，等待日落之餘，經常可見大利島的居民在這跑步、釣魚，享受海風。
龍母廟與天后宮 承載文化習俗的歷史記憶
坪洲曾是重要漁港，因此有許多與海相關的歷史廟宇。位於坪洲東灣的「龍母廟」建於1971年，是島上最大的寺廟，供奉水神「龍母娘娘」，傳說夫婦若觸摸廟內龍床，便可增添運勢，保佑闔家平安，婚姻美滿，多子多福。另外悠久歷史的坪洲天后宮則建於1792年，獲列香港二級歷史建築，主要奉祀「媽祖」。廟內有一古老銅鐘可追溯至18世紀，廟外則豎立了一塊由漁民於清末時期所造的石碑，別具歷史意義。
牛皮廠 文創藝術賦予工業小島新生命
要數島上最受歡迎的景點，必定少不了隱身於坪洲大街、帶點神祕的福源牛皮廠。這間於1930年代開設的牛皮廠，現為香港三級歷史古蹟，原本已是廢墟的牛皮廠經活化後變為七彩繽紛的「秘密花園」藝術空間，牆身盡是藝術塗鴉，四處放滿由椅子、瓶罐及輪胎製成的創意裝置藝術，每個角落都是型格打卡點。許多藝術家因為喜歡坪洲的寧靜純樸，紛紛在這開設工作室，也讓坪洲變身為藝術融合大自然的好去處。
永安街及永興街 坪洲特色美食應有盡有
沒有在坪洲品嚐到在地海鮮，就錯過此行一大享受！在碼頭附近的永安街是坪洲最熱鬧的大街，也是茶餐廳和小菜館的集中地。金黃香脆的蝦多士、菠蘿包夾冰淇淋、蒸蝦糯米飯等小島特色美食，絕對會令你垂涎三尺。若想買些在地小吃和飲品，可以到街上的超市和雜貨店尋寶，別有一番風味。