特企／勞動部失業、待業者職業訓練110年51班次招生中

為協助失(待)業民眾學習專業技能，勞動部勞動力發展署北分署委託轄區民間培訓單位辦理失(待)業者職業訓練課程；凡年滿15歲以上，有就業意願的失(待)業者皆可報名，一般民眾只需負擔20%訓練費，非自願離職者、特定對象身分及中高齡者參訓一律免費。110年下半年度課程陸續開放報名，歡迎民眾踴躍參訓。





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勞動力發展署北分署林仁昭分署長表示，為協助失(待)業者重返職場，北分署轄區110下半年共開辦51個訓練班次，提供1,500個名額，含括：餐飲、商業、電腦、工業、營造、美髮美容等多樣化專業課程，其中「傳統工藝嵌入智慧晶片創新應用班」、「AIoT智能行動服務物聯網班」、「建築泥作模板實務班」、「草本精油芳療師班」、「烘焙證照輔導暨創業實務班」、「主廚星級便當班」、「寵愛用品設計與安寧照護培訓班」…等班別，都是目前產業趨勢人才需求的熱門秒殺課程。





除上述課程外，另有針對29歲以下青年及65歲以上高齡者開辦的青年專班及高齡者專班；青年專班預計開辦「AI技術應用工程師」、「數位行銷企劃人員」及「遙控無人機」等4班次，計120個名額，高齡專班將開辦「45+熟年網紅數位人才」及「城市導覽人員」等2班次，共計40個名額，歡迎民眾踴躍報名，提升個人職場專業力。



