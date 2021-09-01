他們收到王嘉爾私訊「以為詐騙」　聊到一半發現是本尊　

由王嘉爾（Jackson Wang）、J.Sheon、Karencici與大陸饒舌歌手ICE組成的團體「PANTHEPACK」，已經於上個月底正式官宣，讓許多粉絲期待4人合作擦出的火花，而他們也於日前舉辦記者會分享合作的契機，J.Sheon、Karencici一起爆料當初收到王嘉爾的私訊時，一度以為是詐騙。

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王嘉爾提到，這個合作計畫早在很久之前就想過了，可是因為當時沒有很好的環境，因此作罷，直到今年，他全身心都已經準備好了，且投入許多時間去執行，他形容團體就像是一年一次的約會，「我們每年會定一個時間聚在一起，結束後就回到各自的崗位上，就像一個家庭。」他強調「PANTHEPACK」不會是限定組合，會是一個長久的合作團隊。

被問到4人是怎麼聯繫上的，扣除曾經與王嘉爾合作過的ICE，J.Sheon、Karencici皆表示是收到王嘉爾的訊息，讓他們一度以為是詐騙，深聊之後才知道王嘉爾的音樂合作計畫。談及4人對各自的第一印象，J.Sheon爆料王嘉爾難以預測，「他常常會去做一些奇怪的事情，他會藏我的手機，或是一些惡作劇；ICE與名字不同，是一個很有幽默感的人。」Karencici原先就與J.Sheon認識，且剛好兩人都是同一星座，Karencici直言：「我們有一種摩羯座的連結，音樂的想法、人生的想法，都是同一個頻率上；Jackson的話，是一個Super Star，對工作的態度很認真。」

▲▼J.Sheon（上圖）爆料王嘉爾（下圖）私下另一面。（圖／TEAM WANG提供）

王嘉爾稱讚Karencici的聲音柔順如奶油一樣（原文

smooth like butter），讓他非常驚喜，至於對

J.Sheon的印象，他回敬剛剛對方的爆料，笑說：「有一件事我一定要說，他不笑的時候很像在生氣，我就會想他為什麼那麼生氣，可是當我們問的時候，他又說沒有。」但王嘉爾也表示，J.Sheon很自律，覺得自己應該向他學習。

▲王嘉爾大力讚賞Karencici的歌喉。（圖／TEAM WANG提供）

談到會不會擔心組合未來發展，王嘉爾透露，沒有想那麼多，「我想要做一件事，就是全心全意去做，我對這件事很有熱情，我願意跨出第一步，愛一件事衝到底，肯定會有回報，不會有遺憾，做了以後哪怕失敗也沒關係。」

此外，「PANTHEPACK」的最新單曲《BUZZ》已經於今（1）日上架，專輯預計10月前就會推出，專輯進度已經到最後的收尾階段，而粉絲們非常期待的演唱會，王嘉爾承諾一定會有巡演，會去全球與粉絲相見，只是疫情之下，很難給一個確定的時間。