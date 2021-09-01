他們收到王嘉爾私訊「以為詐騙」　聊到一半發現是本尊　

我是廣告 請繼續往下閱讀
被問到4人是怎麼聯繫上的，扣除曾經與王嘉爾合作過的ICE，J.Sheon、Karencici皆表示是收到王嘉爾的訊息，讓他們一度以為是詐騙，深聊之後才知道王嘉爾的音樂合作計畫。談及4人對各自的第一印象，J.Sheon爆料王嘉爾難以預測，「他常常會去做一些奇怪的事情，他會藏我的手機，或是一些惡作劇；ICE與名字不同，是一個很有幽默感的人。」Karencici原先就與J.Sheon認識，且剛好兩人都是同一星座，Karencici直言：「我們有一種摩羯座的連結，音樂的想法、人生的想法，都是同一個頻率上；Jackson的話，是一個Super Star，對工作的態度很認真。」
王嘉爾稱讚Karencici的聲音柔順如奶油一樣（原文smooth like butter），讓他非常驚喜，至於對J.Sheon的印象，他回敬剛剛對方的爆料，笑說：「有一件事我一定要說，他不笑的時候很像在生氣，我就會想他為什麼那麼生氣，可是當我們問的時候，他又說沒有。」但王嘉爾也表示，J.Sheon很自律，覺得自己應該向他學習。
談到會不會擔心組合未來發展，王嘉爾透露，沒有想那麼多，「我想要做一件事，就是全心全意去做，我對這件事很有熱情，我願意跨出第一步，愛一件事衝到底，肯定會有回報，不會有遺憾，做了以後哪怕失敗也沒關係。」
此外，「PANTHEPACK」的最新單曲《BUZZ》已經於今（1）日上架，專輯預計10月前就會推出，專輯進度已經到最後的收尾階段，而粉絲們非常期待的演唱會，王嘉爾承諾一定會有巡演，會去全球與粉絲相見，只是疫情之下，很難給一個確定的時間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。