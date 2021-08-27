跟進蔡英文打高端 賴清德：打疫苗保護自己、保護家人
國產高端疫苗在本周一（23日）開放施打，儘管傳出多起施打高端疫苗後猝死案例，為了展現對國產疫苗的支持，副總統賴清德於今（27）日上午一早前往台大醫學院體育館接種高端疫苗。賴清德接種疫苗之後呼籲，「打疫苗保護自己，也保護家人。請大家照疫情指揮中心的安排登記施打」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-27 08:02:57｜2021-08-27 08:16:13
賴清德原本規劃接種聯亞疫苗，但由於聯亞生技研製的新冠肺炎疫苗未通過食藥署緊急授權（EUA），因此賴清德繼蔡英文總統後，選擇接種高端疫苗。總統府昨日指出，賴清德已於23日上網預約施打疫苗，為了降低對民眾影響，安排27日上午7點30分到台大醫學院體育館接種疫苗。今日上午7點30分，賴清德在台大醫院副校長、中央流行疫情指揮中心召集人張上淳的陪同下，前往台大醫學院體育館接種高端疫苗。
賴清德報到後，先是聽從現場醫護人員說明施打疫苗注意事項，之後開始施打疫苗。媒體詢問打完疫苗後還OK嗎？賴清德表示，「OK！」媒體也問，感覺怎麼樣？賴說「很好」。多位綠營立委先前表示打完疫苗後肚子容易餓，媒體問肚子會不會餓？賴清德一開始笑而不答，後來則是說「我早上有吃飯」。
賴清德接種完疫苗之後表示，「打疫苗保護自己，也保護家人。請大家照疫情指揮中心的安排登記施打」。打完疫苗後，賴停留約15分鐘，確認無不適狀況後，賴清德約在7點50分離開台大醫學院體育館。
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